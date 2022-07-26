تفاهم بين بلدية عجمان و«الثقافة» لتعزيز المبادرات الإبداعية

المصدر: عجمان - البيان

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أبرمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان مذكرة تفاهم مع وزارة الثقافة والشباب، لتعزيز التعاون المشترك والتنسيق المتبادل في مجالات المبادرات الإبداعية وتقديم محتوى ملهم للمجتمع وفتح آفاق جديدة من العمل البنّاء.

وقع الاتفاقية عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومبارك إبراهيم الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.

وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي أن الدائرة تسعى بتوجيهات مباشرة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، لتوطيد العمل المشترك مع الجهات الاتحادية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ودعم المشاريع النوعية التي تلقي بظلالها الإيجابية على نواحي الحياة.

وقال إن الدائرة تفخر بالعمل مع الوزارة، التي تعد الجهة المعنية بوضع الاستراتيجيات ورسم السياسات الثقافية والشبابية المتكاملة للدولة في مختلف مجالات الثقافة والشباب والإعلام، المتضمنة للتراث الثقافي المادي وغير المادي والآداب والفنون البصرية والأدائية والوسائط المرئية والمسموعة والتصميم والإبداع الرقمي والصناعات الثقافية والإبداعية، والمحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني بين فئات المجتمع، ودعم الموهوبين الشباب ومتابعة المحتوى الإعلامي.

من جهته أوضح مبارك الناخي أن الدائرة استطاعت خلال الفترة الماضية إبراز الصورة المشرقة للإمارة، التي تحتضن العمارة والفن والجمال، وتسعى بشكل دائم ودؤوب لدعم الكفاءات النابغة في المجال وتأطير مجالات الإبداع وتوظيفه في المحافظة على الهوية المتجذرة والبصمة المميزة لدولتنا العريقة.

سياسات

وأكد وكيل وزارة الثقافة والشباب أن المذكرة تأتي تعزيزاً لسياسات الجودة ونظم التميز التي تبنتها وتنتهجها حكومة عجمان وتنسجم مع التوجهات الرشيدة للدولة بصفة عامة، وإمارة عجمان بصفة خاصة، في المجالات التي تخص كلا الطرفين ودور كلٍ منهما ومشاركته في النهضة الاقتصادية والحضارية التي تشهدها الإمارة.

وتتضمن المذكرة توضيح خطة العمل والمشاريع المشتركة ومجالات التعاون الشاملة لتقديم الاستشارات الفنية والتعريف بالمبادرات وتشجيع الفنانين الإماراتيين على المشاركة فيها، والتعاون في تنظيم سلسلة من النشرات التسويقية والترويجية، وعرض مواد إعلامية ومرئية عن مشروع فن عجمان للفئات المستهدفة من المجتمع والمشاركين والتنسيق في تقديم الدعوات لحضور الفعاليات والمهرجانات المحلية والدولية لتمثيل الدولة بشكل عام، وإمارة عجمان بشكل خاص.

وتنص المذكرة على تبادل الكتيبات وتوزيع المطبوعات التعريفية الصديقة للبيئة، التي تُقدم للفئات المستهدفة من الجمهور والمجتمع، والمشاركة في دراسة الأنشطة المستقبلية والمبادرات وتبادل الخبرات والبيانات ذات الصلة، فضلاً عن التعاون المشترك في إقامة أنشطة فنية وحملات تثقيفية وبرامج وأنشطة ومعارض هادفة لرفع الوعي عند الشباب.

وسلطت المذكرة الضوء على بند الاستعانة بفئة الشباب، وأعضاء المجالس الشبابية والمهتمين بالمشاركة في تنظيم الفعاليات المشتركة أو أي أنشطة أخرى لإثراء المحتوى الإعلامي.

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