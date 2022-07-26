شرطة دبي تنظم برنامجاً توعوياً في «نادي أصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي ممثلة في إدارة التوعية الأمنية، برنامجاً توعوياً لطلبة النشاط الصيفي في نادي دبي لأصحاب الهمم تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم» بمشاركة 250 منتسباً.

وأوضح بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية، أن البرنامج التوعوي صمم ليتناسب مع أصحاب الهمم واستيعاب الفئة العمرية المستهدفة، ومساعدة الآباء والأمهات على تمكين أبنائهم، وبناء قدراتهم وتحصينهم.

وأضاف أنه تم توزيع كتيب الرسم والتلوين، الذي يحمل اسم البرنامج، وعنوانه «كيف تقول لا»، يحمل مضامين توعية في غاية من الأهمية على شكل رسائل مصورة، تسعى لإيصال الفكرة بصورها البسيطة للأطفال، الذين نحرص أشد الحرص على حمايتهم وتوعيتهم من دون انتهاك حرمة براءتهم.

من جانبه، قال الرائد علي يوسف آل علي، رئيس قسم التنوع الثقافي بالوكالة، إن أصحاب الهمم أبدوا تفاعلاً كبيراً مع دمية الشرطي منصور والشرطية آمنة، ومسابقة التلوين الخاصة بكتيب البرنامج وكيف ومتى نقول «لا»، حيث تم توزيع الهدايا، كما تضمنت الفعاليات ورش عمل.

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