98 % سعادة متعاملي مركز شرطة النعيمية الشامل بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

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حقق مركز شرطة النعيمية الشامل بشرطة عجمان، صعوداً إيجابياً في إسعاد المتعاملين باعتماد أحدث الممارسات الناجحة في إسعاد المتعاملين، تطبيقاً لاستراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة، وتنفيذاً لوعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل.

وأوضح المقدم محمد عبد الله أبوشهاب رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل، أن المركز يحرص على تعزيز جودة الحياة وتحسين جميع العمليات لتسهيل وصول الخدمات للمتعاملين والمجتمع، حيث ارتفع الطلب على الخدمات الرقمية بنسبة (25%) في النصف الأول من عام 2022 عن العام السابق في نفس المدة، مما ساهم في رفع نسبة مؤشر إسعاد المتعاملين إلى (98%).

وتفصيلاً أوضح المقدم أبوشهاب أن المركز أنجز عدد (8720) معاملة للمتعاملين خلال النصف الأول من عام 2022 منها (5079) معاملة عبر الخدمات الرقمية المقدمة، وعدد (3641) معاملة أنجزت في مركز سعادة المتعاملين، وأكد رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل أن شرطة عجمان تسعى لمضاعفة الجهود الرامية لإسعاد المتعاملين من خلال التنوع في قنوات تقديم الخدمة، وخلق مبادرات استباقية تفوق توقعات المتعاملين.

تطوير

وأضاف الملازم أول راشد حمدان النعيمي، مدير فرع التحقيق، أن مركز شرطة النعيمية الشامل يحرص على تطوير الخدمات بمقترحات وملاحظات مستمدة من المتعاملين، وبتطبيق أفضل الأساليب الحديثة في مجال إسعاد المتعاملين، وتطبيق جميع معايير الريادة في تقديم الخدمات لتحقيق المستهدفات الزمنية، حيث حقق المركز معدل (3,06) دقائق في مؤشر زمن تقديم الخدمة في النصف الأول من عام 2022 بنسبة انخفاض بلغت (11.4%) عن العام السابق في نفس المدة، وحقق معدل (1,18) دقيقة في مؤشر زمن الانتظار بنسبة انخفاض بلغت (23.5‎%) عن العام السابق، مؤكداً أهمية التركيز على المتعامل والكفاءة الحكومية بتقديم خدمات رقمية متطورة، لتحقيق الاستدامة وتعزيز تنافسية الدولة على المستوى العالمي.

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