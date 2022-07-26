"طرق دبي" تطلق برنامج كفاءات التنقل الشابة لتدريب الكوادر الإماراتية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إطلاق برنامج "كفاءات التنقل الشابة" في شهر سبتمبر من العام الحالي، والذي يهدف لتأهيل الكفاءات المواطنة الشابة للعمل لدى شركاء الهيئة من الشركات العالمية الرائدة بتخصصات عمل الهيئة لكسب الخبرة والمعرفة التخصصية، حيث يمكن للراغبين في التسجيل استخدام منصة " وظائف دبي" وتسجيل بياناتهم ابتداءً من تاريخ 1 أغسطس إلى 19 أغسطس 2022.



وأوضحت الهيئة أن برنامج كفاءات التنقل الشابة يسعى لتحقيق 5 أهداف وهي، المساهمة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشباب، وتوفير وسيلة فعّالة لاستقطاب وتأهيل الكفاءات المواطنة بالإضافة لتأهيل موظفي الهيئة والخريجين الجدد من فئة الشباب في مجالات العمل التخصصي للهيئة، وزيادة جودة الإنتاجية وإيجاد بدائل مبتكرة لتكاليف التوظيف والتدريب، والحد من معدل الدوران الوظيفي للكفاءات التخصصية والفنية.

ويركز البرنامج على فئات الخريجين الجدد من المواطنين وموظفين الهيئة من الشباب حيث سيتم تدريبهم في مجالات وتخصصات محددة وهي تشغيل المترو والترام، وتخطيط وتشغيل الحافلات، وصيانة البنية التحتية، وصيانة الحافلات بالإضافة للاستشارات الهندسية والبنية التحتية الرقمية، ومجالات مرتبطة بمقاولات البنية التحتية والدراسات المالية ودراسات الجدوى التخصصية.

وستتولى إدارة الموارد البشرية والتطوير مهمة الإشراف العام على تطبيق المشروع من خلال التنسيق مع القطاعات والمؤسسات داخل الهيئة لتحديد المرشحين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق البرنامج، والتنسيق مع شركاء الهيئة لتطوير البرنامج التدريبي (كفاءات التنقل الشابة)، بالإضافة للمتابعة والتأكد من التزام الشركاء بالتطبيق الأمثل للبرنامج، والتواصل المستمر ومتابعة احتياجات المتدربين ضمن البرنامج، وقياس أثر التدريب والعائد من الاستثمار.

المدة والمعايير

تبلغ مدة البرنامج من شهر إلى6 شهور وذلك بناءً على الفئة والتخصص وسيتم اختيار المرشحين للبرنامج حسب معايير محددة لكل فئة (موظفين الهيئة الشباب والخريجين الجدد)، وينبغي للمرشح أن يكون مستوفياً لها، أما المعايير الخاصة بفئة موظفين الهيئة من الشباب فأنها تشترط أن يكون الموظف من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وأن يكون مؤهله الجامعي ضمن التخصصات المطلوبة للبرنامج، وأن لا يكون قد مضى على التخرج أكثر من 3 أعوام قبل تاريخ التقديم.

أما فئة الخريجين الجدد فالمعايير الخاصة بهم، فهي أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر المؤهل الجامعي من جامعة أو كلية معترف بها ضمن التخصصات المطلوبة للبرنامج وألا يكون قد مضى على التخرج أكثر من عامين قبل تاريخ التقديم، كما يشترط البرنامج ألا يقل المعدّل التراكمي عن 3 من 4 أو ما يعادله.

بالإضافة إلى أن يكون المتقدم لائق طبياً، وأن يكون قد أنهى متطلبات الخدمة الوطنية (للذكور) وتوفير شهادة حسن السيرة والسلوك واجتياز المقابلات الشخصية واختبارات القبول.



والجدير بالذكر أن هيئة الطرق أطلقت برنامج كفاءات التنقل الشابة تماشياً مع الغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة التي وتساهم في استقطاب وتطوير والمحافظة على المواهب وموائمتها مع مهارات المستقبل، كما أطلقت الهيئة خلال العام الحالي برنامج أجيال للتدريب الصيفي لفئة المرحلتين الثانوية والجامعية من أبناء وأقارب موظفي الهيئة، والذي يهدف إلى تأهيل الطلبة المنتسبين للبرنامج على المهارات والاتجاهات المهنية العامة، المتمثلة في القدرة على إدارة الأفراد والتخطيط والمبادرات الذاتية والتقييم وتطوير العمل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز