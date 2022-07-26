حمدان بن محمد يعلن تشكيل اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي بدبي

المصدر: البيان

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أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي عن تشكيل اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي بدبي برئاسة سموه.

وتهدف اللجنة إلى تعزيز تفوق دبي في الاقتصاد الرقمي عالمياً.

وقال سموه في حسابه على تويتر " شكلنا اليوم اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي بدبي. هدفنا من اللجنة التي أترأسها بنفسي هو تعزيز تفوق دبي في الاقتصاد الرقمي عالمياً. التحول الرقمي للامارة بدأه محمد بن راشد في 1999 وراهن عليه. واليوم نكمل مسيرته ورؤيته ورهانه.

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