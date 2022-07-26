محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان رئيسي الهند وألبانيا لأدائهما اليمين الدستورية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى دراوبادي مورمو بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية الهند.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى دراوبادي مورمو. إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى بيرم بيغاي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية ألبانيا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى بيرم بيغاي.

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