سلطان النيادي: ملتزم برفع اسم الوطن عالياً

المصدر: دبي - البيان

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أكد سلطان النيادي بمناسبة إعلان مركز محمد بن راشد للفضاء اختياره رائد فضاء للمشاركة في أول مهمة طويلة الأمد على متن محطة الفضاء الدولية أن الاختيار شرف كبير ومسؤولية أحملها ملتزماً برفع اسم الوطن عالياً. وأضاف: تشرفت باختياري لخوض أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب.. شكراً لقيادتنا الرشيدة على الثقة التي أولتني إياها.. شكراً لزملائي في فريق برنامج الإمارات لرواد الفضاء على دعمهم.. رفع علم الوطن في الفضاء أمانة غالية.. وبإذن الله أنا على أتم الاستعداد لحملها، ولإنجاز هذه المهمة.

وقد شكر النيادي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودوّن على حسابه في «تويتر»: «أشكركم من القلب يا سيدي صاحب السمو.. اختياري لأول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب شرف كبير لي ومسؤولية أحملها ملتزماً برفع اسم الوطن عالياً في الفضاء مرة جديدة».

كما شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودوّن على حسابه في «تويتر»: «شكراً يا سيدي صاحب السمو على دعمكم الدائم وثقتكم.. أعاهدكم بتقديم كل ما لدي لتحقيق النجاح في هذه المهمة التاريخية للوطن». كما شكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، ودوّن على حسابه في «تويتر»:

«دمتم لنا يا سيدي مثالاً للشباب الإماراتي والعربي المجتهد في كل الميادين.. من رؤيتكم نستلهم الإنجاز والنجاح». وشكر النيادي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مدوناً على «تويتر»: «شكراً جزيلاً يا سيدي.. وصول الشباب الإماراتي لهذا المستوى المتقدم في ميادين العلوم والفضاء ليس سوى ثمرة لرؤية قادة الوطن ودعمهم اللامحدود لنا».

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