حمدان بن زايد: خطوة مهمة نحو اكتشاف الفضاء ومواصلة مشاريعنا وطموحاتنا

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن اختيار سلطان النيادي كأول رائد فضاء عربي يمضي 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، خطوة مهمة نحو اكتشاف الفضاء ومواصلة مشاريعنا وطموحاتنا. وقال سموه عبر «تويتر»: «اختيار سلطان النيادي كأول رائد فضاء عربي يمضي 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية العام المقبل، مرحلة جديدة وخطوة مهمة نحو اكتشاف الفضاء ومواصلة مشاريعنا وطموحاتنا، ثقتنا كبيرة في أبناء الوطن في حمل راية الريادة والتميز وترسيخ مكانة الإمارات في قطاع الفضاء واستشراف المستقبل».

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