مكتوم بن محمد: أبناء زايد الخير من رواد صنع الحضارة الإنسانية في الأرض والفضاء

المصدر: دبي - وام

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بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اختيار سلطان النيادي من مركز محمد بن راشد للفضاء كأول رائد فضاء عربي يقضي مهمة طويلة في محطة الفضاء الدولية.

تفانٍ

وقال سموه عبر «تويتر»: «نبارك اختيار سلطان النيادي من مركز محمد بن راشد للفضاء كأول رائد فضاء عربي يقضي مهمة طويلة في محطة الفضاء الدولية، ليضع الإمارات في المرتبة الـ11 عالمياً في هذا المجال. أبناء زايد الخير أصبحوا من رواد صنع الحضارة الإنسانية في الأرض والفضاء وتفانيهم أثبت بأن لا وجود لدينا للمستحيل».

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