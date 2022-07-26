سارة الأميري: برنامج الفضاء الإماراتي يلهم شباب المنطقة

المصدر: دبي-البيان

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أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة أن برنامج الفضاء الإماراتي يستمر في إلهام شباب المنطقة والتأكيد على أن طموحات قيادة وشعب الاتحاد ليس لها سقف والقادم أجمل.

ودونت معاليها على حسابها الرسمي في تويتر:«أبارك لأخي رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي اختياره لمهمة طويلة الأمد لمحطة الفضاء الدولية. يستمر برنامج الفضاء الإماراتي في إلهام شباب المنطقة والتأكيد على أن طموحات قيادة وشعب الاتحاد ليس لها سقف والقادم أجمل بإذن الله».

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