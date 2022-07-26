حمدان بن محمد: فخور برائد الفضاء سلطان النيادي.. ولا حدود لطموحاتنا

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أنه بدعم قادتنا وهمة شبابنا، لا حدود لسقف طموحاتنا.

وأضاف سموه: فخور برائد الفضاء سلطان النيادي، الذي سيخوض مهمة تستمر لـ 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية.ودون سموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «بدعم قادتنا وهمة شبابنا، لا حدود لسقف طموحاتنا... فخور برائد الفضاء سلطان النيادي، الذي سيخوض مهمة تستمر لـ 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية تنطلق في النصف الأول من 2023، لتكون الإمارات الأولى عربياً والـ 11 عالمياً في خوض مهمة طويلة الأمد في الفضاء».

جاء ذلك بمناسبة إعلان مركز محمد بن راشد للفضاء اختيار رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي للمشاركة في أول مهمة طويلة الأمد على متن محطة الفضاء الدولية ضمن بعثة وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» و«سبيس إكس Crew-6»، التي ستنطلق في ربيع عام 2023، ليكون النيادي أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة الأمد في محطة الفضاء الدولية.

وسيقضي رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، يجري خلالها العديد من التجارب العلمية المعمَّقة والمتقدمة، ضمن «برنامج الإمارات لرواد الفضاء» لتدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين، وإرسالهم إلى الفضاء لتنفيذ مهام علمية مختلفة.

وجاءت مهمة النيادي بعد توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية في أبريل الماضي بين مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة «أكسيوم سبيس»، الشركة المتخصصة في رحلات الفضاء المأهولة وتطوير البنى التحتية الفضائية في الولايات المتحدة لاستكشاف الفضاء.

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