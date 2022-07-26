إطلاق هاكاثون دبي نحو اقتصاد مبني على المواهب

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت أمس دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي هاكاثون دبي نحو اقتصاد مبني على المواهب كأول هاكاثون إماراتي مبني على المجتمع يسهم بشكل مباشر في تطوير حلول إبداعية تهدف إلى تحويل إمارة دبي إلى عاصمة ذات اقتصاد مبني على المواهب، وذلك بمشاركة وحضور كوادر مبدعة وخبراء في إمارة دبي.

ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة نحو التشجيع على الابتكار واستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة، وتحقيقاً لاستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي التي تهدف إلى تحويل الإمارة إلى عاصمة للاقتصاد الإبداعي بحلول 2025.

ويشارك في الهاكاثون مجموعة من خريجي مدرسة هارفرد للأعمال، ومجموعة من نخبة الكوادر الوطنية الذين يعملون بالقطاعين الحكومي والخاص، ومجموعة أخرى من المواهب في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب مجموعة من المقيمين في الإمارة لتمثيل الفئات العمرية المختلفة.

جلسات وورش

ومن المنتظر أن يشهد الهاكاثون مجموعة من الجلسات والورش التدريبية لبحث الحلول الممكنة لنمو وازدهار القطاع الإبداعي في دبي، وزيادة جاذبية الإمارة للمواهب والمبدعين والمستثمرين ورواد الأعمال، وكذلك للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية في القطاع الإبداعي.

وتسعى هذه المبادرة إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي كأفضل وجهة عالمية للمواهب.

يستمر الهاكاثون لمدة 7 أيام في نسخته الهجينة، حيث سيتم تطبيق جزء من الهاكاثون بشكل حضوري، والجزء الآخر كمجموعة من الأنشطة بشكل افتراضي، وسيعمل المشاركون على إيجاد حلول للمحور الرئيسي للهاكاثون، الذي يدور حول كيفية تحويل مدينة دبي إلى مدينة مبنية على اقتصاد المواهب.

كما سيعمل المشاركون على تطوير حلول إبداعية لأربعة تحديات فرعية مكثفة أخرى، تتمثل في:

1. كيفية استكشاف واستقطاب المواهب محلياً ودولياً.

2. وكيفية تطوير المواهب المحلية لمصلحة إمارة دبي.

3. وكذلك كيفية الاستفادة من المواهب في قطاعات ذات أولوية.

4. وأخيراً كيفية المحافظة على المواهب ذات الأولوية.

يذكر أن هاكاثون دبي نحو اقتصاد مبني على المواهب يسعى لتحقيق عدد من المخرجات والتوصيات، منها: تطوير أفكار تسهم في تحديد ملامح اقتصاد المواهب الخاص بإمارة دبي، وتكوين قاعدة بيانات لأفراد موهوبين في القطاعات ذات الأولوية لدبي لأغراض الاستشارة والتفعيل عند الحاجة، وكذلك تضمين رأي سكان إمارة دبي في خطة عمل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز