145.8 ألف استفسار أجاب عنها «فارس» بلدية دبي الافتراضي خلال 6 أشهر

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أجاب الموظف الافتراضي «فارس» في بلدية دبي خلال النصف الأول من العام الجاري عن 145 ألفاً و855 استفساراً، وأكدت بلدية دبي أنه تماشياً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، وخطة دبي الذكية 2021.

ومن منطلق حرصها على تقديم الخدمات اعتماداً على حلول الذكاء الاصطناعي بما يسهم في ترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات وإسعاد المتعاملين، جاء إطلاق نظام الموظف الافتراضي «فارس»، الذي يهدف إلى إسعاد المتعاملين بتوفير إجابات لحظية وموحدة لاستفسارات المتعاملين.

ويتميز «فارس» بقدرته على التعلم واستيعاب احتياجات المتعاملين بناءً على استفساراتهم، وتحليلها وفقاً للمعطيات والبيانات المتوفرة وتقييمها، ومن ثم اتخاذ القرار اللازم للإجابة والرد بشكل دقيق وتلقائي، حيث يتم توفير إجابات فورية لجميع الخدمات.

رد تلقائي

ويعتبر «فارس» موظفاً افتراضياً من بلدية دبي، وهو مدرب بشكل ذكي للرد التلقائي على الجمهور من خلال قناتي (واتساب 800900، موقع بلدية دبي الإلكتروني، تطبيق بلدية دبي)، حيث إن مميزات الرد التلقائي هي أنه يجيب عن أسئلة الجمهور بصورة تفاعلية، بالإضافة إلى أنه يحتوي على قائمة رئيسية تشمل (5) خيارات.

ويتمثل الخيار الأول في الأسئلة الشائعة، حيث يتم توفير معلومات عن فروع ومراكز بلدية دبي، ما هي قنوات التواصل الأساسيّة مع بلدية دبي، والحدائق العامة، وتعديل بيانات رسوم السكن، وكيفية التقديم على خرائط بلدية دبي، كذلك كيفية تقديم اقتراح أو شكوى بشأن خدمات ومهام بلدية دبي، وكيفية التقديم على الخدمات الإلكترونية، إلى جانب تخصيص الأراضي.

والخيار الثاني هو خدمات بلدية دبي، وتم توفير رابط الخدمات الصريحة حسب دليل الخدمات ومجموعها 170 خدمة، ثم الخيار الثالث وهو التقديم على البلاغات وطلبات الخدمة: ويتم تقديم البلاغات والخدمات وتشمل 6 خدمات و95 بلاغاً، وذلك من خلال إدخال بيانات العميل (اسم العميل، رقم التواصل، رقم مكاني أو مشاركة رابط الموقع)، مثال: رش الحشرات المنزلية، طلب سحب مياه الصرف الصحي، طلب إزالة المخلفات الحجمية إلخ.

ويتمثل الخيار الرابع في تتبع حالة الطلب: إذ يمكن تتبع حالة البلاغات وطلبات الخدمة التي تم تقديمها سواء من خلال الاتصال أو من خلال التطبيق الموحد أو الموظف الذكي «فارس».

أما الخيار الخامس فهو احتساب رسوم السكن، وتم توفير خاصية احتساب رسوم السكن الشهرية لفئات الملاك والمستأجرين والمفروضة من بلدية دبي على فاتورة كهرباء ومياه دبي.

مميزات

ويتميز «فارس» بتوفير الوقت والجهد من خلال عدم الحاجة للاتصال الهاتفي والانتظار وعدم حاجة التواصل مع أي موظف أو تحميل أي تطبيق أو إنشاء أي حساب.

وأكدت بلدية دبي أنه حسب التوجهات الحكومية لتوظيف أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة، قامت بلدية دبي بإطلاق الموظف الافتراضي «فارس» من خلال الموقع الإلكتروني لبلدية دبي، وتطبيق البلدية الموحد، وقناة الواتساب 800900 والمتوفر لدى أغلب شرائح المجتمع.

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