«الطاقة والبنية التحتية» تنال 21 جائزة إقليمية وعالمية خلال النصف الأول من 2022

المصدر: دبي - البيان

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حصدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، 21 جائزة إقليمية وعالمية مرموقة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، لتواصل بذلك مسيرتها المتميزة، وإنجازاتها الطموحة الداعمة لريادة دولة الإمارات عالمياً، ومستهدفاتها للخمسين عاماً القادمة، وصولاً لتحقيق المئوية 2071، ولتجسد بذلك التطور الحاصل في الوزارة.

وقالت ليلى البلوشي مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل: «يعزز ذلك الفوز، مكانة الوزارة في مؤشرات التنافسية العالمية، على نحو يسهم في الحفاظ على مكتسبات قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، ومنظومة التطور والازدهار في تلك القطاعات الحيوية، التي تمثل داعماً رئيساً لمسيرة التنمية والازدهار، وأن العام الجاري عام استثنائي في مسيرة التطور واستشراف المستقبل».

وأضافت أن هذه الإنجازات، تشكل حافزاً متجدداً لنا جميعاً على مواصلة العمل بجِد ومثابرة.

إبداع

وحصدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، 13 جائزة ضمن جوائز «ستيفي العالمية»، والتي تعد أرفع جائزة دولياً في مجال الإبداع والتميز المؤسسي، وتشمل جوائز الابتكار في إدارة الموارد البشرية والتخطيط والممارسة الحكومة والابتكار في الطاقة والاستدامة، والابتكار في إدارة التكنولوجيا، والتخطيط والتنفيذ، وأفضل إنجاز مبتكر في التطور والنمو، وأفضل إنجاز مبتكر في العلوم أو التكنولوجيا، و3 جوائز للاستجابة الأكثر فاعلية خلال جائحة «كوفيد 19».

إضافة إلى جوائز الابتكار في التواصل حول الشؤون العامة والتميز في الابتكار للمنظمات التي تضم 100 موظف أو أكثر، والتميز في الابتكار في الصناعات التكنولوجية للمنظمات التي تضم 100 موظف أو أكثر، والابتكار في إدارة خدمة العملاء والتخطيط، وأفضل الممارسات، والابتكار في إدارة الموارد البشرية والتخطيط، وأفضل ممارسة.

تغيير

كما تشمل الجوائز التي فازت بها الوزارة، جائزتين ضمن جوائز جلوبال بزنس أوارد «الأعمال الدولية»، والتي تعد واحدة من أرفع الجوائز العالمية، وهما جائزة أفضل ممارسة في التغيير المناخي، وأفضل فريق مالي.. وجائزة أفضل مبادرة تنظيمية في مجال الاستدامة البحرية والابتكار.

ضمن جوائز «شيبتيك» الدولية، وجائزة الشرق الأوسط للطاقة 2022، عن أفضل استراتيجية في الطاقة المستدامة لهذا العام، فضلاً عن جائزتين ضمن جوائز مجلس «هارفارد» العالمية للأعمال، وهما الجائزة الخضراء الماسية، وجائزة الابتكار الذهبية.

إنجازات

مواصلة لمسيرة الإنجازات الطموحة، حصدت وزارة الطاقة والبنية التحتية جائزتين ضمن جوائز الحد من الكربون، والأعمال الداعمة للتغيير المناخي، على هامش مؤتمر القمة العربية الخضراء، وهما جائزتا بطل الحد من الكربون في طاقة المستقبل، وقائد الاستدامة في النقل.

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