1897 طلباً لتوصيل الكهرباء في دبي عبر «الناموس» خلال 6 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تلقيها، خلال النصف الأول من العام الجاري، 1897 طلباً لتوصيل الكهرباء عبر خدمة «الناموس»، التي تتيح توصيل الكهرباء للمشاريع التي تصل أحمالها إلى 150 كيلووات في خطوتين، وخلال 5 أيام فقط.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إن خدمة «الناموس» تعد ثمرة تعاون الهيئة الوثيق مع شركائها من الاستشاريين والمقاولين ونجاحها في توفير بيئة إيجابية تحفز الابتكار واقتراح المبادرات التطويرية والخروج بتوصيات لتسهيل وتسريع آلية الحصول على خدمات الكهرباء وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

تسهيلات

وأوضح أن الهيئة أطلقت خدمة الناموس عام 2014 للمقاولين والاستشاريين ضمن حزمة التسهيلات التي توفرها للمشاريع الصناعية والتجارية والسكنية، مشيراً إلى أن الهيئة توفر جميع الإمكانات اللازمة والخدمات الذكية التي تساعد الاستشاريين والمقاولين على تنفيذ أعمالهم بكل سهولة ويسر.

وأكد المهندس راشد بن حميدان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي أن خدمة «الناموس» اختصرت إجراءات الحصول على الكهرباء إلى خطوتين بدلاً من ثلاث خطوات خلال 5 أيام فقط، موضحاً أن عدد الاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى الهيئة بلغ 2258 استشارياً ومقاولاً حتى 30 يونيو 2022.

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