«كهرباء الشارقة» تختتم مخيم الترشيد الصيفي

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مخيم سيوا للترشيد، بالتعاون مع أكاديمية الاتصالات وهيئة الشارقة للمتاحف بالمتحف العلمي.

وتم توزيع شهادات المشاركة على الطلاب والطالبات الذين شاركوا في المخيم الذي ضم مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج، الهادفة إلى تنمية مهارات الطلاب والطالبات من الفئة العمرية 11 – 16 سنة، والاستمتاع بأوقاتهم خلال عطلة الإجازة الصيفية، واستثمار أوقات الفراغ وكذلك تنمية مهاراتهم الإبداعية والابتكار لتطوير قدراتهم في مجال الطاقة، وتعريفهم بمصادر الطاقة المستدامة والمتجددة وأساليب وسلوكيات الترشيد، وإجراءات الأمن والسلامة في استخدامات الطاقة.

حيث يتم تدريبهم على كيفية تصميم وبناء البيوت الذكية وأهميتها وإيجاد الحلول الذكية في طرق كفاءة الطاقة، بجانب أساليب الترشيد في الكهرباء من خلال البرامج التي تتضمن ورشاً ومسابقات تشجع الطلاب على المتابعة والتنافس لإنهاء مشروعاتهم، وسيتم تقديم الجوائز والشهادات التحفيزية للمشاركين في ختام برامج المخيم.

وأوضح راشد المرزوقي نائب مدير إدارة الترشيد، أن المخيم حقق الهدف منه في تنمية مهارات الطلاب في هذه المرحلة العمرية بطرق مبتكرة، وأسهم في تعريفهم بمواصفات المنازل الذكية وطرق وسلوكيات الترشيد والاستخدام الأمثل للطاقة والمياه وإجراءات الأمن والسلامة في استخدامات الكهرباء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز