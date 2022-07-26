ملتقى «أبوظبي لطب الكوارث» يعزز جاهزية خط الدفاع الأول

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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انطلقت في أبوظبي، فعاليات ملتقى أبوظبي لطب الكوارث، والتي تستمر لأسبوع، وتتضمن العديد من المحاضرات وورش العمل والتمارين الميدانية، وذلك باستخدام وحدات تدريب متنقلة، ومستشفى تدريبي ميداني، مجهز بأحدث التكنولوجيا التدريبية، بهدف بناء قدرات خط الدفاع في مجال طب الكوارث، وزيادة جاهزيتها للاستجابة الطبية في حالات الطوارئ والأزمات، وفق منهج موحد ومعتمد محلياً ودولياً.

وينظم الملتقى برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية»، بالشراكة مع أكاديمية طب الكوارث، والمركز الوطني لطب الكوارث، التابع للمؤسسة الوطنية للتدريب «تدريب»، والمجلس الإماراتي لطب الكوارث و«رسبونس بلس».

منصة

وأكد جراح القلب الإماراتي، الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، الرئيس التنفيذي لبرنامج جاهزية، أن الملتقى يقدم منصة لتبادل الخبرات والمعرفة، واكتساب المهارات العملية في مجال طب الكوارث، خصوصاً في ظل وجود الحاجة المتزايدة لمراكز تدريب متخصصة، تسهم في الارتقاء في مستوى وأداء الكوادر الطبية، وزيادة جاهزيتها، ومن هذا المنطلق، أطلق مكتب «فخر الوطن» وأطباء الإمارات، برنامج وطني شامل في مجال التدريب الطبي التخصصي، وأسس مراكز تدريبية ميدانية وافتراضية.

نجاح

وقال: إن برنامج «جاهزية»، نجح منذ تأسيسه عام 2020، من إحداث نقلة نوعية في مجال التدريب الطبي التخصصي في الدولة، وساهم في تأسيس مجالس استشارية ومراكز تدريب ميدانية وافتراضية، استفاد منها ما يزيد على 2000 كادر طبي وتمريض من العاملين في مستشفيات إمارة أبوظبي بشكل خاص، وإمارات الدولة بشكل عام، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات الدولة الصحية الحكومية والخاصة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأوضح الشامري أن البرنامج سيكثف مهامه التدريبية التخصصية في مجال طب الكوارث وطب الطوارئ، وطب الإصابات، وطب الإرهاب، وطب الإنعاش، للوصول إلى 8 آلاف كادر من العاملين في خط الدفاع الأول في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة، من خلال التنظيم الدوري للدورات التدريبية، وورش العمل، والتمارين الميدانية المعتمدة دولياً.

قادة الغد

وأشار إلى أن «جاهزية» تركز على استقطاب أفضل الكفاءات لصناعة قادة من الأطباء، وتمكينهم في التدريب الطبي التخصصي، لاستدامة البرامج التدريبية، وفق الخطة الموضوعة، بالتركيز على التدريب الميداني، من خلال تصميم السيناريوهات، وتطويرها لتحاكي الواقع.

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