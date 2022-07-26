1157 حالة شفاء جديدة من «كورونا» ولا وفيات

المصدر: (أبوظبي - وام)‏‎

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 1157 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 963,771 حالة. كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة نتيجة مضاعفات الإصابة بالوباء، وبذلك يستقر عدد الوفيات في الدولة عند 2332 حالة.

إلى ذلك، وتماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 157,949 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‏‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1298 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 984,267 حالة.

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