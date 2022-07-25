شرطة أبوظبي و«السلامة الغذائية» تختتمان مشاركتهما في «ليوا للرطب»

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مشاركتها في مهرجان ليوا للرطب بنسخته الـ 18، والتي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وشهد جناح الهيئة في المهرجان زيارة عدد من الشخصيات البارزة في الدولة ومديري العموم إلى جانب المهتمين بزراعة النخيل من داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى أصحاب المزارع المنتجة للفاكهة والمنتجات الزراعية المحلية.

وأكد بدر الشحي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع، حرص الهيئة على دعم المهرجان انطلاقاً من مسؤوليتها كهيئة حكومية تساهم في تعزيز الفعاليات التراثية والثقافية والأنشطة التي تروج لمنطقة الظفرة سياحياً واقتصادياً.

كما اختتمت شرطة أبوظبي، مشاركتها وتأمين فعاليات مهرجان ليوا للرطب 2022 بمنطقة الظفرة.

وأكد العقید حمدان سیف المنصوري، مدیر مدیریة شرطة منطقة الظفرة، اهتمام المديرية بتعزیز الشراكة المجتمعية من خلال المشاركة الفاعلة في مختلف الفعاليات التي تشھدھا منطقة الظفرة، والعمل ضمن فریق واحد في مختلف الأنشطة والإسهام في تعزیز ثقة الجمھور بالخدمات التي تقدمھا الإدارات الشرطية المختلفة.

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