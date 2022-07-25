نهيان بن مبارك: مهرجان ليوا للرطب يمتاز بسمعة عالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، بمسابقات وفعاليات مهرجان ليوا للرطب الذي يحظى بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، مؤكداً أن المهرجان أصبح يمتاز بسمعة عالمية وساهم بشكل كبير في رفع إنتاج التمور وتعدد أصنافها، وتطور المزارع ليس فقط في زراعة النخيل وإنما في زراعة أشجار مثمرة مختلفة.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 18 الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ونظمته لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وشاركت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في مهرجان ليوا للرطب، بهدف نشر الوعي بثقافة نخيل التمر واستقطاب أكبر عدد من المزارعين والباحثين للمشاركة للتنافس ضمن فئات جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي على المستوى الدولي.

وذكر الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة، أن جناح الجائزة اشتمل على عدد من المطبوعات التي توثق مسيرتها على مدى خمسة عشر عاماً حافلة بالإنجازات والمكتسبات والريادة الذي حققتها الأمانة العامة للجائزة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بفضل الرعاية الخاصة التي تحظى بها الجائزة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة.

وأشار أمين عام الجائزة إلى أن المشاركة السنوية في المهرجان تأتي ضمن استراتيجية الجائزة في تعزيز حضورها في كافة المحافل والفعاليات ذات الصلة بشجرة نخيل التمر، وإتاحة الفرصة لمزارعي ومنتجي التمور في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحفيزهم على المشاركة ضمن جائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بالإمارات، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لفئة الشباب من المشاركة في مسابقة التصوير الدولية (النخلة في عيون العالم) بدورتها الرابعة عشرة 2023 ومسابقة الشعر العربية (النخلة بألسنة الشعراء) بدورتها السابعة 2023.

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