طقس الغد مغبر نهاراً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً نهاراً وغائماً جزئياً الى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً تمتد على بعض المناطق الداخلية والشمالية، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع نشاط السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

و أوضح المركز -في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب وشديد الإضطراب أحياناً مع نشاط السحب ، و يحدث المد الأول عند الساعة 23:37 و المد الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة 17:12 و الجزر الثاني عند الساعة 07:16.

و في بحر عمان يكون الموج متوسطا إلى مضطرب وشديد الإضطراب أحياناً مع نشاط السحب، و يحدث المد الأول عند الساعة 09:25 و المد المد الثاني عند الساعة 19:43 و الجزر الأول عند الساعة 15:01 والجزر الثاني عند الساعة 02:52.

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