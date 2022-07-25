محمد بن راشد: سلطان النيادي أول رائد فضاء عربي يقضي مهمة طويلة في محطة الفضاء الدولية

المصدر: البيان

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أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، أنه تم اختيار سلطان النيادي ليكون أول رائد فضاء عربي سيقضي مهمة طويلة تستغرق 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية العام المقبل باذن الله، وذلك من بين مجموعة من رواد الفضاء الإماراتيين في مركز محمد بن راشد للفضاء.

وقال سموه في حسابه على تويتر" من بين مجموعة من رواد الفضاء الإماراتيين في مركز محمد بن راشد للفضاء، تم اختيار سلطان النيادي ليكون أول رائد فضاء عربي سيقضي مهمة طويلة تستغرق 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية العام المقبل باذن الله . شبابنا رفعوا رؤوسنا للسماء ..حيث مكان ومكانة دولة الإمارات المستحقة".

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