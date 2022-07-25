سفارة الإمارات في اليونان تنعى العميد سالم المنصوري

المصدر: البيان

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نعت سفارة دولة الإمارات والملحقية العسكرية لدى اليونان أحد أبنائها المخلصين العميد/ سالم المنصوري، الذي وافته المنية يوم السبت 23 يوليو في العاصمة اليونانية أثينا.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر، تنعى سفارة دولة الإمارات والملحقية العسكرية لدى اليونان أحد أبنائها المخلصين العميد/ سالم المنصوري، الذي وافته المنية يوم السبت 23 يوليو في أثينا، وندعو الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يتقبله في منزلة الشهداء وأن يلهم أهله الصبر و السلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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