مواطنون: توزيع الأراضي يعكس أولوية ملف الإسكان لدى القيادة

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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ثمّن مواطنون توجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتماد لجنة التنمية وشؤون المواطنين برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، البدء الفوري بتوزيع 2000 قطعة أرض سكنية بمنطقة أم نهد الرابعة، على المواطنين، مؤكدين أن ذلك يعكس أولوية ملف الإسكان لدى القيادة الرشيدة ومتابعتها أحوال المواطنين وحرصها على تحقيق الاستقرار الأسري والنفسي لهم.

وقال المواطن عبدالله خلفان البدواوي: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حريص على توفير بيئة معيشية إيجابية للمواطنين من خلال امتلاكهم منزل خاص لهم، وتحقيق مستوى معيشي وحياة كريمة، في ظل الحرص المباشر والمتابعة الشخصية لضمان توفير المسكن المناسب للمواطنين والرعاية الاجتماعية والاستقرار الأسري.

أسعد شعب

وأكد البدواوي أن القيادة الرشيدة تصل الليل بالنهار لمصالح المواطنين، كي ينعموا بالحياة المستقرة والرفاهية، حتى أصبحنا أسعد شعب بالعالم، في ظل حرصها على بناء مجتمع متماسك ينعم بمقومات الحياة الكريمة ضمن بيئة آمنة ومحفزة على العمل والإنتاج، وتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين، لافتاً إلى أن سموه لم يدخر جهداً في سبيل إسعاد المواطنين وتوفير الحياة الكريمة للمواطن، فكم عودنا سموه دائماً على إطلاق المبادرات ومتابعة سموه الشخصية للملفات الخاصة بسعادة المواطن واستقراره.

وقال متعب عبدالله: إن قيادة الإمارات سخرت كل الإمكانيات لخدمة الوطن وإسعاد المواطنين، مشيراً إلى أن منح الأراضي الإسكانية يساعد على توفير أقصى درجات الاستقرار والراحة للمواطنين، وهو ما يعد أولوية القيادة الرشيدة التي تحرص على تقديم الرعاية والاهتمام بالعنصر البشري وأحوال المواطنين، لا سيما الأمور المتعلقة بالسكن كأحد أولويات الاستقرار والعيش الكريم.

وقال عبدالله علي: إن رؤية القيادة تؤكد مدى الحرص على رعاية أبناء الدولة في مختلف مجالات الحياة وبناء مجتمع السعادة والرفاهية، وتحقيق الاستقرار النفسي من خلال توفير السكن المناسب لكل أسرة مواطنة، حيث يعتبر السكن هو عماد الاستقرار الاجتماعي الذي يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية والارتقاء بالدولة والمجتمع، مشيراً إلى أن توزيع لجنة التنمية وشؤون المواطنين 2000 قطعة أرض سكنية يؤكد حرص القيادة الرشيدة على مصلحة المواطنين وبناء مجتمع متماسك.

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