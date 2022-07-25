«مسكني».. اختيار الأراضي بلمسة زر

المصدر: (دبي - سعيد الوشاحي)

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يسمح تطبيق مسكني الذكي الذي أطلقته بلدية دبي للمواطنين باختيار الأرض التي تناسبهم في المناطق التي يتم تخصيصها لهم في دبي ومساحتها والأماكن التي يفضلونها، ويستطيع المستفيد الذي حجز قطعة الأرض خلال أسبوعين أن يستبدل الموقع ولمرة واحدة فقط، وبعد مرور الأسبوعين يتم اعتماد قطعة الأرض المحجوزة، ثم تقوم البلدية بإرسال خريطة الموقع للمستفيد عبر بريده الإلكتروني، ويمكنه طباعة خريطة الموقع من خلال مراكز بلدية دبي إذا رغب بذلك.

ويمكن لمن صدرت لهم أوامر من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، للحصول على أراضٍ سكنية، الدخول على تطبيق «مسكني»، الذي يمكن تحميله من الهواتف الذكية سواء بنظامي «أندرويد، أو أبل ستور»، من أجل الحصول على الاختيار المناسب لقطعة الأرض التي يريدها، حيث يتم فتح تخصيص الأراضي، ومراعاة كل ما يعمل على تحقيق الرفاهية والاستقرار للمواطنين، بما في ذلك توفير ما يفي باحتياجات السكان من الخدمات العامة، من مساجد، ومدارس وحدائق عامة، إضافة إلى الخدمات التجارية المختلفة.

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