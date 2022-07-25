«كهرباء الشارقة»: برنامج تدريبي لتطوير المهارات في إدارة الموارد البشرية

المصدر: (الشارقة - البيان)

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نفذت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، برنامجاً تدريبياً متخصصاً لتأهيل مسؤولي الموارد البشرية في الهيئة، وتطوير وتحسين مهارات الموظفين وقدراتهم وإمكاناتهم، وكفاءاتهم التخصصية والفنية، وفق المعايير العالمية، بالتعاون مع شركة «شارم» الأمريكية لإدارة الموارد البشرية، وحصل عدد من الموظفين على عضوية الجمعية الأمريكية لإدارة الموارد البشرية، بعد اجتيازهم مراحل التدريب.

وأوضح ماجد المطوع مدير إدارة الموارد البشرية، أن البرنامج التدريبي ساهم في تحليل الفجوات، وتعزيز كفاءة وتنافسية المسؤولين والعاملين في إدارة الموارد البشرية، وتمكينهم من الحصول على شهادات مهنية متخصصة في هذا المجال.

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