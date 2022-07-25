شيماء كرم.. 3000 ساعة تطوع في خدمة المجتمع

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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تدرك الشابة شيماء كرم، طالبة جامعية، تخصص إذاعة وتلفزيون، أن التطوع ثقافة متأصلة في المجتمع الإماراتي، وأن العطاء منهج وأسلوب حياة، ومن هذا المنطلق تطوعت في مراكز المسح الوطني، بتأدية العديد من المهام والمسؤوليات التي أوكلت إليها، إلى جانب مشاركتها مع عدد من الفرق التطوعية المعتمدة في الدولة لتنفيذ مبادرات إنسانية استهدفت شتى الشرائح المجتمعية، منجزة 3000 ساعة تطوعية، كجزء من رد الجميل للوطن الغالي.

وتقول شيماء كرم لـ «البيان»: «نعم، أحرص تماماً على التنافس بروح إيجابية على نشر ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز قيم العمل التطوعي مجتمعياً، ونشر الوعي التطوعي، وتعزيز التكافل والتعاون والمشاركة والتضحية والإيثار في سبيل سعادة الآخرين وخدمة الوطن. ويتجلى ذلك من خلال تطوعي في مراكز المسح الوطني، والوقوف جنباً إلى جنب خط الدفاع الأول من خلال تنفيذ المهام والمسؤوليات التي أوكلت إليّ والتي تتمثل في إتمام عمليات التسجيل والاستقبال، والإشراف على تقارير المسافرين، وفحوصات المختبر، وغير ذلك من المهام الأخرى».

وتضيف: «كما أن لي مشاركاتي التطوعية العديدة مع الفرق التطوعية المعتمدة في الدولة في تنفيذ الكثير من المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تستهدف شتى الشرائح. إلى جانب تطوعي سابقاً في «إكسبو 2020 دبي»، وتحديداً في جناح الأمم المتحدة، وكنت عضوة في لجنة استقبال الزوار في جناح الشباب. كما أنني تعلمت الكثير في هذا المحفل الدولي، واكتسبت الكثير من المهارات التي ستضيف إلى رصيد خبراتي، كما أنني وبكل تأكيد تعلمت من هذه التجربة الكثير وسأنقل هذه المعرفة لبيئة عملي مستقبلاً. ولا أبالغ إن أوضحت أن التطوع في «إكسبو 2020 دبي» هو مسؤولية وطنية جسدت معاني الانتماء والولاء، وعمّقت مفاهيم البذل والعطاء لوطن العطاء».

وتشير إلى عضويتها أيضاً في رابطة رواد التواصل الاجتماعي، وعضوية أخرى في فريق البروتوكول الإماراتي لاستقبال الشخصيات المهمة التابع لحكومة دبي.

ابتكار

وكانت شيماء كرم أطلقت فكرة شاملة كاملة لابتكار العديد من الفوائد خلال فترة الجائحة، وأشرفت عليه الأستاذة الجامعية علياء عنتر، وهو عبارة عن نادٍ رياضي متنقل، وتفصيلاً هو مشروع شاحنة «كرافان متنقل» يتيح ميزة التنقل السهل والسريع بهدف الوصول للمشتركين الرياضيين، بحجم 32 قدماً، يتم تزويده بجهاز توليد الكهرباء لتشغيل الآلات الرياضية، إضافة إلى التكييف، والإضاءة الداخلية، كما سيتم تزويده أيضاً بعدد من الأجهزة الرياضية، مع الحرص التام على التركيز على الخصوصية التامة للشخص المتمرن، أو المشترك في النادي الرياضي المتنقل.

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