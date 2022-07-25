ورش في برمجة الروبوت والفنون لأعضاء البرلمان العربي للطفل

المصدر: (الشارقة - البيان)

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نفذت ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين ومع اكتمال وصول أعضاء وعضوات البرلمان العربي للطفل إلى دولة الإمارات بإمارة الشارقة ورشاً متعددة تلاقت مع أهداف البرلمان في تأهيل الأعضاء وزيادة معارفهم وتنمية مواهبهم من خلال أنشطة وورش تعليمية عدة.

واستضافت ناشئة الشارقة من أطفال الوطن العربي 68 عضواً وعضوة يمثلون سبع عشرة دولة عربية توافدوا للمشاركة في أعمال الجلسة الرابعة والختامية من الدورة الثانية للبرلمان العربي للطفل، والتي ستتواصل حتى 30 يوليو الجاري.

وكان أعضاء وعضوات البرلمان العربي للطفل وصلوا إلى مركز ناشئة واسط واستقبلهم الدكتور عبد الرحمن الياسي مدير عام ناشئة الشارقة.

بعدها توزع أطفال العرب على مجموعة الورش التي شملت ورشاً في مبادئ برمجة وتركيب الروبوت وورشة النجارة وورش الفنون، والتي شملت فن الكونكريت وفن التيراريوم وفن التيرازو وفن الفخاريات، كما التحق الأطفال بورش في مجال الميكانيكا وكهرباء السيارات.

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