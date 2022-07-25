«الإمارات لرعاية وبر الوالدين» تستعرض خطتها السنوية

المصدر: (العين - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، اجتماع الجمعية العمومية الخامس في مدينة العين، بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية، وحضور عمر المنصوري من دائرة تنمية المجتمع، وفاطمة المنصوري ممثلة إدارة الجمعيات ذات النفع العام في وزارة تنمية المجتمع.

واستعرض المستشار أحمد سالم سودين رئيس مجلس الإدارة في كلمته، مسيرة الجمعية خلال أربع سنوات من تأسيسها، مشيراً إلى الفعاليات والمبادرات التي أطلقتها الجمعية، من خلال فروعها، بهدف تعزيز روح التكافل الإنساني والاجتماعي والخيري، وتقديم المساعدات التي تتعلق بكبار المواطنين والأسر المتعففة.

وثمّن الدور الكبير لأعضاء مجلس الإدارة وجميع الأعضاء، وجهودهم المتواصلة في تحقيق الأهداف المرجوة في خدمة المجتمع.

وناقشت الجمعية العمومية في اجتماعها، التقريرين الإداري والمالي والخطة السنوية، والتصديق على محضر الاجتماع السابق، وعرض الميزانية الجديدة، واقتراحات الأعضاء، إضافة إلى استعراض مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع عدة جهات، بهدف التعاون وتبادل الخبرات.

وفي ختام الاجتماع، تم تكريم نسرين بن درويش مديرة مكتب الجمعية في دبي، على جهودها في إنجاح مبادرة «فرحة العيد»، التي قدمتها الجمعية خلال شهر رمضان، وعيد الأضحى المبارك.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز