بحث تعزيز البرامج التثقيفية للعمال في الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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بحثت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة في اجتماع بمقرها مع «دار كتاب للنشر والتوزيع»، تنفيذ المزيد من البرامج التثقيفية للعمال بالشارقة والهادفة لحثهم على القراءة والمعرفة.

وأكد سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل خلال الاجتماع - الذي حضره الشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير الهيئة، ومن جانب دار كتاب للنشر والتوزيع مديرها جمال الشحي إلى جانب عدد من مسؤولي الجانبين - حرص الهيئة على الاستمرار في تنفيذ المزيد من المشاريع التثقيفية للعمال ضمن خطتها الاستراتيجية الهادفة لتوفير جميع التسهيلات الثقافية والاجتماعية والرياضية والبنية التحتية لبيئة العمل في الشارقة.

وقال: يأتي السعي لجعل بيئة العمل في الشارقة لائقة وجاذبة للعمال وأصحاب العمل تنفيذاً لتعليمات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة واهتمام ومتابعة مباشرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

وأوضح أن البرامج التي تم بحثها تأتي مكملة لما سبق وساهمت به الهيئة من مشاريع تثقيفية للعمال في الشارقة، ومنها مشروع توفير وتجهيز 45 مكتبة في المساكن العمالية بالتعاون مع مبادرة «ثقافة بلا حدود» في الشارقة، إلى جانب تنسيق حضور أعداد كبيرة من العمال والموظفين للندوات الثقافية التي تم تنظيمها في معرض الشارقة الدولي للكتاب.

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