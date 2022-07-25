بلدية دبي تعزز التوعية التخصصية في الإدارة المستدامة للنفايات

المصدر: دبي - وائل نعيم

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تهدف بلدية دبي إلى توفير بيئة مستدامة لقاطني الإمارة ليتمكنوا من العيش فيها بكل رفاهية وسعادة، حيث طورت خطة استراتيجية متكاملة لإدارة النفايات الصلبة في إمارة دبي على مدار 20 عاماً القادمة، وأصدرت دليلاً إرشادياً للفصل الإلزامي للنفايات.

ويعتبر فصل النفايات من المصدر أحد أكثر العوامل والمتطلبات أهمية في هذه الخطة، وسيسهم بشكل كبير في تحويل النفايات عن مسار الطمر وتحقيق أغراض إعادة التدوير. وعلاوة على ذلك، فإن المواقع السكنية ومواقع الإنشاء والهدم والمنشآت التجارية والصناعية والمؤسسية تنتج كميات كبيرة من المواد القابلة لإعادة التدوير، لهذا فإن فصل وتحويل المواد القابلة لإعادة التدوير من هذه المصادر سيسهم بشكل ملحوظ في الحد من النفايات التي يتم التخلص منها، وزيادة الكميات التي يتم استعادتها للاستخدام الفعال.

قامت بلدية دبي بإعداد إرشادات تهدف إلى مساعدة كافة القطاعات لفهم معيار ومستوى الخدمة المطلوب أداؤه للتقيد بلوائح البلدية، وتم عمل مقارنات معيارية مع أفضل الممارسات المطبقة على الصعيد المحلي والمستوى العالمي على حد سواء، وأخذها بعين الاعتبار في إعداد هذه الوثيقة.

كما قامت البلدية بتحديد حد أدنى للمتطلبات فيما يخص الفصل الإلزامي للنفايات من جميع المصادر.

أهداف

وتهدف بلدية دبي من إصدار هذا الدليل إلى تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات الصلبة في إمارة دبي ومؤشرات الأداء الرئيسية، ووضع حد أدنى لمعايير ومتطلبات فصل النفايات من المصدر، كذلك تطبيق وتنفيذ ممارسات وإجراءات متعلقة بإعادة التدوير على كافة مصادر إنتاج النفايات ومنشآت إدارة النفايات ومعالجتها، وضمان تطبيق ممارسات مستدامة لإدارة النفايات في المنشآت التجارية والصناعية والمؤسسية المنتجة للنفايات في إمارة دبي.

مجالات

وأوضحت بلدية دبي أن الدليل الإرشادي الفني يسري تطبيقه على كافة مصادر تولد النفايات وهي: المراكز التجارية، مواقع البناء والهدم، قطاع الضيافة، المباني التجارية والمؤسسية، المنشآت الصناعية، إلى جانب المباني والمجمعات السكنية.

المواد القابلة لإعادة التدوير

وحددت بلدية دبي في الدليل وصف المواد القابلة لإعادة التدوير وهي الورق ويشمل: الورق المموج – أوعية وصناديق وتغليفات الورق المقوى، بما في ذلك علب البيتزا، والتي يتم تنظيفها من المواد الملوثة ونفايات الأطعمة، كذلك الصحف والمجلات والمنشورات المصورة بما في ذلك الورق المصنع عن طريق الماكينات والذي يتم تصنيعه من لب الخشب المستخدم من أجل طباعة الصحف، ويجب أن تكون جميعها خالية من المواد الملوثة وأيضاً ورق التغليف والأكياس المصنوعة من الورق البني والأوراق المكتبية، والتي تتضمن كافة أوراق السندات وأيضاً المطبوعات الحاسوبية وأوراق التصوير.

ويشمل التغليف الورقي الذي نجده في عبوات الحبوب والشوفان، والمواد الورقية المختلطة و تشمل الرسائل البريدية المهملة والمجمعة وأوراق الحاسوب والأوراق الملونة والمغلفات وبطاقات المعايدة وأوراق التغليف والنماذج متعددة الأجزاء غير الكربونية.

ويستثنى من تصنيف الورق القابل لإعادة التدوير ما يلي: (أوراق الكربون وأوراق نقل المواد الكيميائية والمغلفات الورقية المطلية بالبلاستيك وأي أوراق مطلية بالقصدير أو البلاستيك).

وبالنسبة للزجاج فيشمل: الأواني الزجاجية الفارغة والزجاجات والأوعية الشفافة والملونة، والتي تحتوي على الأغذية والمشروبات بحيث تتم إزالة الغطاء من عليها، وذلك باستثناء الفخار وزجاج النوافذ وزجاج السيارات والمرايا وأدوات المطبخ.

وبالنسبة للزجاج فيشمل: الأواني الزجاجية الفارغة والزجاجات والأوعية الشفافة والملونة، والتي تحتوي على الأغذية والمشروبات بحيث تتم إزالة الغطاء من عليها. وذلك باستثناء الفخار وزجاج النوافذ وزجاج السيارات والمرايا وأدوات المطبخ.

وتشمل المعادن: كافة المعادن بما في ذلك: العلب والأوعية الحديدية والمصنوعة من الألمنيوم والخلائط المعدنية «يجب أن تكون خالية من نفايات الطعام» وعبوات البخاخات الفارغة التي لا تحتوي على مواد خطرة.

وتكون المعادن والأسلاك والأنابيب والمواسير والمحركات والألواح المعدنية الخردة.. إلخ، قابلة لإعادة التدوير، ولكن يجب إعادة تدويرها من خلال تجار الخردة.

وتشمل المواد البلاستيكية: كافة الزجاجات البلاستيكية المصنوعة من البولي إيثيلين عالي الكثافة وبولي ايثيلين تيرفثالات، «النوع 1 و2» بما في ذلك العبوات الفارغة والنظيفة، والتي كانت تحتوي على المواد الغذائية والمشروبات والمنظفات والمبيضات ومستحضرات العناية بالشعر.

إرشادات

وحدد الدليل الإرشادي للفصل الإلزامي للنفايات إرشادات تتعلق بالحاويات وبمنتجي النفايات «مصادر توليد النفايات»، وبشركات إدارة النفايات، ومنشآت معالجة النفايات.

الحاويات

يكون الحد الأدنى لمتطلبات حاوية النفايات في هذه الإرشادات عبارة عن نظام «حاويتين للنفايات»، إحداهما باللون الأخضر وتكون مخصصة لتخزين المواد المختلطة الجافة القابلة لإعادة التدوير بها، بينما تكون الحاوية الأخرى باللون الأسود وهي مخصصة لتخزين بقية أنواع النفايات الصلبة غير القابلة لإعادة التدوير.

وفي المرحلة التالية، سيتم توفير حاوية ثالثة لتخزين النفايات العضوية، ولمُنتِج النفايات حرية زيادة عدد الحاويات طالما أنه يتبع القواعد الخاصة بالألوان التي حددها الدليل وفقاً لأنواع المواد أو النفايات المنتجة لديه.

ويجب أن تكون كافة الحاويات المخصصة للمواد القابلة لإعادة التدوير والنفايات الصلبة، ملونة بالشكل المناسب ومع لوحات تحمل التعليمات المناسبة فيما يخص أي نوع من المواد التي يتم وضعه فيها. كذلك يوصى بأن تكون اللوحة مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى أي لغات أخرى تناسب مستخدمي الحاويات. ويجب أن يتم تصميم الحاوية ولوحاتها بطريقة تحث الجمهور على التفكير في إعادة التدوير، ويفضل استخدام لغة إيجابية تشجع على المشاركة في مبادرة إعادة التدوير. كما يجب أن تكون اللوحات كبيرة وسهلة القراءة والفهم. كذلك يوصى باستخدام لوحات أعلى الحاوية مع ألوان براقة ولافتة للأنظار من أجل تمييز الحاوية.

وتقدم كافة المواقع التجارية أو تطلب من كافة المستأجرين فيها توفير عدد كاف من الحاويات بالسعات المناسبة، وذلك لاستيعاب كافة المواد القابلة لإعادة التدوير والنفايات الصلبة، وتلتزم كافة مواقع الإنشاء والهدم بتوفير الحاويات المناسبة للنفايات وإعادة التدوير أينما أمكن.

ويجب توفير عدد كاف من الحاويات لاستيعاب كل من المواد القابلة لإعادة التدوير والنفايات الصلبة الناتجة، وتقوم كافة المباني والمجمعات السكنية بتزويد المناطق العامة بحاويات من أجل النفايات الصلبة والمواد القابلة لإعادة التدوير بالعدد والسعة الكافية من أجل استيعاب الكميات التراكمية من المواد التي تنتج من قبل كافة سكان هذه المناطق، كما تقوم كافة المنشآت الصناعية والتعليمية /‏‏‏‏ القطاع الحكومي «القطاع المؤسسي» بتقديم العدد الكافي من الحاويات الداخلية والخارجية لاستيعاب المواد القابلة لإعادة التدوير والنفايات الصلبة المنتجة. كما يتم وضع كافة حاويات إعادة التدوير في المواقع المناسبة للمستأجرين.

مصادر توليد النفايات

وبالنسبة للإرشادات المتعلقة بمنتجي النفايات، فيجب أن يكون منتج النفايات مسؤولاً عن فصل النفايات الصلبة والمواد القابلة لإعادة التدوير في نقطة توليد النفايات.

كما يجب وضع كافة المواد القابلة لإعادة التدوير في حاويات مخصصة ومصممة بالشكل المناسب، وأن تضمن المواقع تجميع المواد القابلة لإعادة التدوير بشكل منفصل عن النفايات الصلبة العادية.

وتقوم العقارات أو المواقع التي تجري بها أعمال إنشاء أو هدم بفصل المعادن والأخشاب والمواد الجافة القابلة لإعادة التدوير والمواد الخطرة. ويكون كافة منتجي النفايات مسؤولين عن اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتجميع ونقل ومعالجة المواد المجمعة القابلة لإعادة التدوير، وإرسالها لشركة معتمدة من قبل بلدية دبي من أجل المعالجة أو التخلص منها.

ويجب على كافة منتجي النفايات الاحتفاظ بسجل يحتوي على تفاصيل كميات المواد القابلة لإعادة التدوير، والتي تم تجميعها لتتم معالجتها. ويجب تقديم التقرير شهرياً إلى بلدية دبي، وأن يكون السجل متاحاً في حال تم إجراء تدقيق مفاجئ من قبل المعنيين في البلدية.

وتقوم كافة المواقع بتخزين كافة المواد القابلة لإعادة التدوير بطريقة آمنة لضمان عدم التلوث، ويجب على منتج النفايات توفير مكان من أجل التخزين الآمن والصحي للنفايات الصلبة والمواد القابلة لإعادة التدوير. ويجب الحفاظ على نظافة تلك المنطقة، وأن تلبي المعايير وشروط الصحة المهنية والسلامة العامة. ويمكن تحسين فعالية برنامج إعادة التدوير من خلال إعداد مناطق محددة من أجل الفصل والتخزين المؤقت للنفايات الصلبة والمواد القابلة لإعادة التدوير قبل التجميع. ويحتاج عمال النظافة وشركات إدارة النفايات وأصحاب العمل إلى توافر إمكانية الوصول السهل والآمن إلى هذه المواقع.

ويمكن تلوين المسارات من أجل توضيح أين تنتهي المواد القابلة لإعادة التدوير والنفايات، وقد تكون هناك حاجة إلى مساحة من أجل ضاغطات الورق المقوى والحاويات المفتوحة .

عملية تدوير منتظمة ودورية

فيما يتعلق بإرشادات شركات إدارة النفايات تقوم الشركات بتقديم خدمات لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير بشكل منتظم وموثوق، حيث تنقل الشركات أي مواد قابلة لإعادة التدوير قاموا بتجميعها إلى إحدى المنشآت المعتمدة من بلدية دبي من أجل معالجة هذه المواد.

ويحظر على شركات إدارة النفايات نقل أو تجميع مواد قابلة لإعادة التدوير ملوثة. وتقوم شركات إدارة النفايات باستخدام مركبات مختلفة منفصلة لتجميع النفايات الصلبة والمواد القابلة لإعادة التدوير. ويجب استخدام برنامج منفصل من أجل تجميع كل من النفايات الصلبة غير القابلة لإعادة التدوير وبرنامج جمع آخر للمواد القابلة لإعادة التدوير.

شركات المعالجة

بحسب إرشادات بلدية دبي لا يسمح للشركات العاملة في هذا المجال بمعالجة المواد القابلة لإعادة التدوير الملوثة بمواد صلبة أو نفايات خطرة، كما يجب على شركات معالجة النفايات استخدام معدات وعمليات متطورة من أجل الوصول إلى إعادة تدوير واستعادة المواد بأقصى حد ممكن، وتقليل بقايا المواد المرفوضة عديمة الفائدة.

مخالفات

ينص الدليل على تحرير مخالفات في حال عدم التقيد ببرامج الفصل الإلزامي للنفايات، وفي حال عدم توفير حاويات مخصصة من أجل تخزين النفايات المفروزة من قبل الشركات والمؤسسات الخاصة والمراكز التجارية والمجتمعات السكنية والفنادق، وهو الأمر الذي يعكس ممارسات لا تتوافق مع اللوائح والمعايير المتفق عليها فيما يخص هذه المسألة كما هو محدد من قبل السلطات المعنية والمختصة.

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