تكريم 132 متطوعاً من «كلنا شرطة»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرمت شرطة أبوظبي 132 عضواً متميزاً من منتسبي مبادرة كلنا شرطة، لجهودهم المتميزة في أداء الواجبات بمهارات وكفاءات عالية، ليكونوا عوناً وسنداً لرجال الشرطة، للقيام بمسؤولياتهم وواجباتهم، وأداء الرسالة الوطنية السامية في تحقيق الأمن والاستقرار، وتحسين جودة الحياة.

وأشاد العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع بدعم القيادة الرشيدة للمبادرة، والتي حققت العديد من النجاحات، بالتركيز على أحدث الأساليب، ومواكبة مستجدات العمل الشرطي التطويري، والمفاهيم العصرية لتكريس المشاركة المجتمعية، وإيجاد بيئة تطوعية محفزة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز