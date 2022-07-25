شرطة الشارقة تستقبل وفداً من وزارة الداخلية

المصدر: (الشارقة - البيان)

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استقبل العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية في شرطة الشارقة، وفداً من الإدارة العامة للعمليات المركزية بوزارة الداخلية، برئاسة العميد الدكتور سالم عبدالله الحبسي، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المقدم الدكتور سامح خميس الحليان نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والمقدم محمد ماجد الشامسي، وعدد من الضباط ذوي الاختصاص بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.

وتأتي الزيارة بهدف اطلاع الوفد الزائر على الممارسات الخاصة باستمرارية الأعمال التابعة للقيادة، وتجربتها الرائدة في حصولها على شهادة المعيار الوطني لنظام استمرارية الأعمال الحاصل على النسبة الكاملة والمطابقة 100% من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، باعتبار أن شرطة الشارقة أول جهة شرطية تحصل على المواصفة على مستوى وزارة الداخلية، وأول جهة محلية على مستوى إمارة الشارقة تحقق النسبة الكاملة.

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