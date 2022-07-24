تكريم الجهات الراعية والداعمة والمشاركة في «ليوا للرطب»

المصدر: ليوا - الظفرة - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، كرمت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، المؤسسات الوطنية «شركاء النجاح» من الجهات الراعية والداعمة والمشاركة في مهرجان ليوا للرطب بدورته الثامنة عشرة التي أقيمت خلال الفترة من 16 إلى 24 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

حضر التكريم، عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وعبيد خلفان المزروعي، مدير المهرجان، ومبارك علي القصيلي المنصوري مدير مزاينة الرطب في المهرجان.

وثمّن عيسى سيف المزروعي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لصون الموروث الإماراتي والمحافظة عليه ودعم سموه للمهرجانات والفعاليات التي تعزز قيم الولاء والانتماء وترسخ معاني الهوية الوطنية، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، لكافة المهرجانات والفعاليات التي تسهم في تنمية منطقة الظفرة، ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، للمهرجان والتي أسهمت على مدار 18 سنة متتالية في دعم القطاع الزراعي وتنميته.

وأشار المزروعي إلى أن تكريم الجهات الداعمة والراعية والمشاركة يأتي تأكيداً على دورهم ومكانتهم في دعم هذه الاحتفالية الكبيرة التي ينتظرها عشاق زراعة النخيل والمهتمون بالقطاع الزراعي كل عام، مشيراً إلى أن الدعم الذي قدمته هذه الجهات كان له أبلغ الأثر في تحقيق أهداف المهرجان، وأن الدعم والمساندة وتكاتف الجهود من كافة الجهات أثمر في نجاح المهرجان وتميزه.

وتوجه نائب رئيس اللجنة بالشكر والتقدير إلى شركاء النجاح من مؤسسات وطنية، وفي مقدمتهم شريك الطاقة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، والشريك الاستراتيجي شركة الظاهرة الزراعية، وراعي التواصل المجتمعي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والجهات الداعمة: ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ودائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة الظفرة وبلدية منطقة العين، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة الثقافة والسياحة، وشرطة أبوظبي، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وشركة أبوظبي للتوزيع، ومستشفيات الظفرة، والغدير للحرف الإماراتية، وشركة سكيورتيك، والشريك الإعلامي قناة بينونة.

من جهته لفت عبيد خلفان المزروعي، مدير المهرجان، إلى أن المهرجان نجح على مدار 9 أيام في تنظيم 23 مسابقة رئيسية بجوائز تبلغ قيمتها نحو 8 ملايين و300 ألف درهم، منها 11 مسابقة لمزاينات الرطب / الدباس، الخلاص، الفرض، الخنيزي، بومعان، الشيشي، أكبر عذج، ومسابقتا الظفرة وليوا لنخبة الرطب، ومسابقتا فرض وخلاص العين/ و7 مسابقات للفواكه /الليمون المنوع والمحلي، المانجو المنوع والمحلي، التين الأحمر والأصفر، سلة فواكه الدار/ و3 فئات ضمن مسابقة المزرعة النموذجية /المحاضر الغربية والمحاضر الشرقية ومدن الظفرة/ ومسابقة أجمل مخرافة ومسابقة أجمل مجسم تراثي.

وأضاف عبيد المزروعي، أن السوق الشعبي في المهرجان ضم 132 محلاً، و67 جناحاً للجهات الراعية والداعمة والمشاركة، إضافة إلى 24 ركناً للحرفيات ومحلات لبيع الرطب وعربات القهوة تتوزع في أرجاء المهرجان، لافتاً إلى أن السوق الشعبي تضمن عدداً من المسابقات الشعبية ومنها (السدو، التلي، الأزياء التراثية وغيرها)، إلى جانب قرية الطفل التي قدمت برامج وفعاليات خاصة بالأطفال ومسابقات وجوائز يومية.

وتوج مهرجان ليوا للرطب الفائزين في مسابقة مزاينة رطب «الفرض» ضمن الشوط المفتوح وشوط مزارع منطقة العين، بحضور عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان، ومبارك علي القصيلي المنصوري مدير مزاينة الرطب في المهرجان.

وأسفرت النتائج في مسابقة مزاينة رطب الفرض - الشوط المفتوح، عن فوز «قماشة سيف بطي المزروعي» من الغويطات/ليوا بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني «مبارك سالم سعيد المنصوري» من كيه/ليوا، وفي المركز الثالث «حمد سيف حمد المزروعي» من ادحيج/ليوا، وفي المركز الرابع «ورثة عبدالله حاذه عبدالله المرر» من سيح الخير الجديد، وفي المركز الخامس «الحاي سعيد سندي سيف المرر» من كيه.

وحصد المركز الأول في مزاينة رطب الفرض لمزارع منطقة العين «مطر علي مفتاح محمد الشامسي» من الظاهرة، وحل في المركز الثاني «حميد سعيد محمد سلطان العرياني» من الوقن، وفي المركز الثالث «راشد خميس حموده خميس العرياني» من العويا، وفي المركز الرابع «سعيد حموده خميس العرياني» من الوقن، وفي المركز الخامس «علي سعيد حموده خميس العرياني» من الوقن.

وخصصت اللجنة المنظمة 15 جائزة لمزاينة رطب الفرض - الشوط المفتوح بقيمة 397 ألف درهم، و15 جائزة لمزاينة رطب الفرض لمزارع منطقة العين بقيمة 397 ألف درهم.

وقدمت فرقة أبوظبي للفنون الشعبية التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، عدداً من العروض التراثية ضمن مهرجان ليوا للرطب بدورته 18، إذ شملت فنوناً فلكلورية وأدائية تقليدية إماراتية ترسم في مجملها لوحة فنية عالية تعطي صورة حقيقية وواقعية عن التراث الإماراتي، بما يحمله من كنوز وتراث موسيقي في الموسيقى المحلية، والتي حظيت بتألق كبير استمتع بها زوار المهرجان بشكل يومي.

وعرضت «الغدير للحرف الإماراتية» خلال مشاركتها في مهرجان ليوا للرطب، الأعمال الإبداعية للمشغولات اليدوية التراثية التي تقوم بصناعتها منتسبات المؤسسة، إلى جانب ورش تعليمية للفتيات الزائرات للمهرجان.

وتأتي المشاركة السنوية لـ«الغدير للحرف الإماراتية» في المهرجان لما يمثله هذا الحدث من منصة تفاعلية تساعد في الوصول بمنتجات النساء المبدعات إلى مستويات أكثر من النجاح، تحقيقاً لدعم الصناعة الوطنية.

وشهد مهرجان ليوا للرطب بدورته 18 تنظيم العديد من المحاضرات التوعوية والتراثية والثقافية المتنوعة، والتي قدمت بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ومستشفيات الظفرة، ونادي تراث الإمارات، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، إذ شملت محاضرات توعوية وإرشادية موجهة للمزارعين، ومحاضرات صحية لجمهور المهرجان، إضافة إلى عدد من المحاضرات الثقافية والتراثية التي سلطت الضوء على الزراعة بشكل عام والنخيل بشكل خاص.

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