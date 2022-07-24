طقس الإمارات غداً.. انخفاض في درجات الحرارة على السواحل

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا ومغبرا نهاراً وغائما جزئيا أحياناً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض على السواحل، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، مشيرا إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:54 والثاني عند الساعة والجزر الأول عند الساعة 16:12 والثاني عند الساعة 06:38 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً آخر الليل، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:53 والثاني عند الساعة 18:58 والجزر الأول عند الساعة 14:19 والثاني عند الساعة 02:14

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 32 70 30

دبي 41 33 70 25

الشارقة 42 32 70 25

عجمان 41 32 80 30

أم القيوين 41 32 75 25

رأس الخيمة 43 32 70 30

الفجيرة 36 31 85 60

العين 41 30 50 25

ليوا 46 30 80 15

الرويس 38 28 90 25

السلع 39 26 90 15

دلما 38 29 85 30

طنب الكبرى 37 30 80 45

طنب الصغرى 37 30 80 45

أبو موسى 37 30 80 45

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