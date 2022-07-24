بلدية الشارقة تنفي إعلان الوظائف المتداول عبر مواقع التواصل

المصدر: الشارقة – البيان

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نوهت بلدية مدينة الشارقة إلى الجمهور عدم صحة إِعلان الوظائف المتداول والمنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يفيد بتوافر شواغر في عدد من الوظائف، كما تؤكد البلدية أن تلك الإعلانات غير صادرة من مصادرها الرسمية ولا تتبعها أو تمثلها .

كما دعت البلدية الجهور إلى الرجوع - دائماً – الى قنوات التواصل التابعة لها والمتمثلة في موقعها الإلكتروني أو من منصتها الرسمية على حسابات التواصل الاجتماعي أو مركز الاتصال على الرقم 993.

ومن أبرز الوظائف التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ، هي مفتش رقابة أغذية وضابط جودة وفني أشعة ومحلل كيميائي وفني رسام وجيولوجي ومفتش سلامة وفني مختبر ومساعد فني مختبر ومساعد فني المونيوم ومفتش بيئة ومساح ، اِضافة الى وظيفة مراقب صرف صحي وفني ميكانيكي ومهندس زراعي وفني كهربائي ومهندس معماري وفني ميكانيكي هايدروليك ومبرمج اوراكل وحفار ونجار ومساعد نجار وسائق رافعة شوكية .

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