الأرصاد: زلزال بقوة 4.5 في جنوب إيران

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزال بقوة 4.5 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 12:51، الموافق 24/07/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وكانت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" قد سجلت أمس، زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران مساء اليوم الساعة 20:07، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وأوضح المركز في بيان له أن الزلزال كان محسوسا في مناطق مختلفة من الدولة ولا تأثير له على الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز