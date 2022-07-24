رئيس الدولة يصدر مراسيم اتحادية بتعيين مدراء عموم للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مراسيم اتحادية بتعيين مدراء عموم للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
- اللواء سهيل سعيد الخييلي مديراً عاما للهيئة.
- اللواء سهيل جمعة الخييلي مديراً عاماً للهوية وجوازات السفر.
- اللواء خميس محمد الكعبي مديراً عاماً للخدمات المساندة.
- أحمد عبدالله الفلاسي مديراً عاماً للجمارك.
- محمد أحمد الكويتي مديراً عاماً لأمن المنافذ.