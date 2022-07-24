محمد بن زايد لأردوغان: اتفاق إسطنبول خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حرص دولة الإمارات على دعم الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز ركائز الأمن والسلام والاستقرار التي تتطلع إليها شعوب العالم أجمع.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه سموه أمس مع رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.

ورحب سموه خلال الاتصال بالاتفاق الذي وقعته في مدينة إسطنبول جمهورية أوكرانيا وروسيا الاتحادية والجمهورية التركية بمشاركة منظمة الأمم المتحدة بشأن السماح بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود إلى الأسواق العالمية، مؤكداً أن اتفاق إسطنبول يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، معرباً عن تطلعه إلى تنفيذه في أسرع وقت لتفادي حصول أزمة غذاء عالمية.

وأشاد سموه بجهود الرئيس رجب طيب أردوغان ومبادراته الخيّرة التي أسهمت في توقيع الاتفاق بين الأطراف المعنية يوم الجمعة لنقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية وتوفير ممرات آمنة.

وثمّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الجهود الدبلوماسية التركية للوصول إلى هذا الاتفاق، مؤكداً أهمية حل النزاعات من خلال الوسائل الدبلوماسية والسياسية، وذلك لتجنب تداعيات الصراعات على المدنيين والبنية التحتية والأركان الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي.

كما بحث سموه والرئيس رجب طيب أردوغان العلاقات الثنائية والآفاق الجديدة الواعدة للتعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركيا في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

ترحيب

من جهة أخرى رحبت دولة الإمارات بتوقيع اتفاقية «مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية»، مثمنة الجهود الحثيثة التي قامت بها الجمهورية التركية والأمم المتحدة للتوصل إلى هذه الاتفاقية المهمة.

وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى أن الاتفاقية الموقعة في إسطنبول خطوة إيجابية ستسهم في تعزيز الأمن الغذائي عبر التخفيف من تداعيات أزمة الحبوب حول العالم.

وأكدت الوزارة أهمية استمرار الاتصالات والمشاورات الجادة لحل الأزمة والتوصل إلى تسوية سياسية بما يعزز السلم والأمن العالمي، مشددة على أهمية تقريب وجهات النظر لتغليب الاستقرار والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن اتفاق تصدير الحبوب الذي وقعته موسكو وكييف في إسطنبول خطوة إيجابية في الحرب الممتدة، ويحسب هذا الإنجاز الإيجابي للدبلوماسية التركية، ويؤكد مجدداً ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة.. التصعيد ليس في مصلحة النظام الدولي، والحل السلمي العاجل ضروري. جاء ذلك في تدوينة لمعاليه على حسابه الرسمي في «تويتر».

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