الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة على النحو التالي.
الأحد
الطقس: حار ومغبر نهاراً وغائم جزئي أحياناً – وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
الإثنين
الطقس: حار نهاراً وصحو إلى غائم جزئي – سحب ركامية ممطرة شرقاً تمتد على بعض المناطق الجنوبية بعد الظهر.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الثلاثاء
الطقس: حار ومغبر نهاراً وغائم جزئي أحياناً – وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر- تميل درجات الحرارة للانخفاض على السواحل.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
الأربعاء
الطقس: غائم جزئي إلى غائم –سحب ركامية ممطرة على مناطق متفرقة من الدولة – انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 60 كم/س.
البحر: مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الخميس
الطقس: غائم إلى غائم جزئي –فرصة سحب ركامية ممطرة على بعض المناطق الشرقية والساحلية نهاراً – ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.
البحر: مضطرب الموج خاصة مع السحب في الخليج العربي ومضطرب يصبح متوسط الموج في المساء في بحر عمان.