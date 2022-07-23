الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة على النحو التالي.

الأحد

الطقس: حار ومغبر نهاراً وغائم جزئي أحياناً – وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الإثنين

الطقس: حار نهاراً وصحو إلى غائم جزئي – سحب ركامية ممطرة شرقاً تمتد على بعض المناطق الجنوبية بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: حار ومغبر نهاراً وغائم جزئي أحياناً – وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر- تميل درجات الحرارة للانخفاض على السواحل.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: غائم جزئي إلى غائم –سحب ركامية ممطرة على مناطق متفرقة من الدولة – انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 60 كم/س.

البحر: مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

الطقس: غائم إلى غائم جزئي –فرصة سحب ركامية ممطرة على بعض المناطق الشرقية والساحلية نهاراً – ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

البحر: مضطرب الموج خاصة مع السحب في الخليج العربي ومضطرب يصبح متوسط الموج في المساء في بحر عمان.

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