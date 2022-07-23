حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا للرطب في دورته الـ18

المصدر: وام

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أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ودعم سموه لمهرجان ليوا للرطب باعتباره أحد أهم المهرجانات التراثية للاحتفاء بمنتج النخلة حيث نجح في أن تكون له مكانة مميزة في خارطة المهرجانات التراثية.

وقال سموه إن ما حققه المهرجان من نجاح متواصل يؤكد صحة النهج الذي سار عليه المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" من بسط الخضرة والنماء في كافة أنحاء الدولة وفي العناية بالنخلة رمز الحياة والعطاء.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه اليوم لمهرجان ليوا للرطب في دورته الحالية والتي تعرض فيه المنتجات الغذائية المحلية وغير المحلية والمقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وأعرب سموه عن سعادته بما رآه من فعاليات ومشاركات تراثية وثقافية وزراعية متنوعة خلال الدورة الحالية من المهرجان والتي تعد من صميم واقعنا التراثي .. منوها بالإقبال الكبير للمزارعين والمشاركين من الجهات الحكومية والشركات والتي اتسمت بالتعاون والانسجام والابتكار مما كان له أبلغ الأثر في ظهوره بهذا المستوى الراقي وفي ترسيخ فعالياته والوصول به إلى هذه الدرجة من التطور والتجدد والتميز.

وثمن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الجهود التي بذلتها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في إمارة أبوظبي في تنظيم وإنجاح المهرجان والذي تستمر فعالياته حتى 24 يوليو الحالي والمشاركة الفاعلة من كافة المؤسسات والجهات الحكومية والرسمية والخاصة وجميع الرعاة والداعمين لدورة هذا العام من المهرجان وذلك للدور الكبير الذي يؤدونه خدمة لاستراتيجية صون التراث الثقافي.

وكان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان قد استهل زيارته للمهرجان بتفقد عدد من الأجنحة والجهات الحكومية والخاصة التي تعرض آخر المستجدات والتقنيات الحديثة المستخدمة في زراعة النخيل والخضروات والفواكه والمواد الغذائية الأخرى.

واطلع سموه خلال الزيارة على عدد من المشاركات في مسابقات مزاينة الرطب والفاكهة واستمع إلى شرح موجز عن مختلف المسابقات الأخرى للمهرجان وآلية تسليم المشاركات التي تتم وفق إجراءات احترازية ووقائية محددة وما يتبعها من عملية تحكيم وصولاً إلى إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الأولى.

كما تفقد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أجنحة كل .. من دائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة الظفرة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وأجنحة الحرفيات وجناح لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي حيث اطلع سموه على برامج ومهرجانات اللجنة خلال العام بالاضافة الى زيارة جناح بلدية منطقة العين وشركة الظاهرة القابضة ونادي تراث الإمارات ومشروع الغدير للحرف الإماراتية وشركة الفوعة والظفرة للرطب والتمور.

وخلال الجولة التقى سموه عددا من المشاركين في المهرجان واستمع إلى آرائهم حيث أكدوا حرصهم على المشاركة سنوياً في المهرجان نظراً للسمعة الكبيرة التي حققها ما جعله يستقطب العديد من الزوار.

رافق سموه خلال الزيارة معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية وعبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان وعدد من المسؤولين.

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