فاطمة المزروعي تنال المركز الأول في مسابقة أجمل مخرافة رطب بـ«مهرجان ليوا»

المصدر: ليوا - وام

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شهدت مسابقة أجمل مخرافة رطب في مهرجان ليوا للرطب بدورته 18 مشاركات واسعة بلغت 239 مشاركة من بينها 223 مشاركة من النساء، و16 مشاركاً من الرجال ضمن فعاليات ومسابقات المهرجان التي تستمر حتى الغد في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وتوج عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة أجمل مخرافة رطب.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز فاطمة غانم المزروعي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني «ريسه محمد ثامر المنصوري»، وفي المركز الثالث «عذابة سلطان غالب المنصوري»، وفي المركز الرابع «شمة إبراهيم سالم حمد المزروعي»، وفي المركز الخامس «عبدالله محمد سعد الراشدي»، وفي المركز السادس «ضبابة جابر سلطان المرر»، وفي المركز السابع «موزة محمد المنصوري»، وفي المركز الثامن «عائشة سعيد عبد الهادي الهاملي»، وفي المركز التاسع «فاطمة راشد محمد عوض المزروعي»، وفي المركز العاشر «عائشة سيف المزروعي».

وتعتبر «المخرافة» رفيقة المزارع في مواسم القيظ، وخصوصاً وقت الرطب وجني الفواكه والحمضيات وغيرها من الثمار في موسم القطاف، إذ يضع فيها كل ما يقطف أو «يخرف» من خيرات مزرعته أو بيته، وهي سلة مستديرة تصنع يدوياً من «سفيف» خوص النخل، ولها استخدامات أخرى في البيت وصيد البحر وغير ذلك.



لوحة تراثية



بدورها، نظمت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، لوحة فنية تراثية بعنوان (الله عطانا خير وأنعام) في مهرجان ليوا للرطب بدورته الثامنة عشرة، وهي عبارة عن فقرة تراثية فنية تجسد روح مهرجان ليوا للرطب، وقد أبهرت اللوحة زوار المهرجان، إذ تم عرضها 3 مرات، وسيعاد عرضها مساء السبت والأحد.

واللوحة من فكرة وإخراج المخرج الإماراتي سعيد الزعابي، من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وساعده في تنفيذها «وليد العزاني»، وتضمنت اللوحة مشاركة عدد من الحرفيات وهن يصنعن التلي والسدو والخوص، وفرقة أبوظبي للفنون الشعبية، وعدد من الفتيات (النعاشات)، بالإضافة إلى شباب وفتيات وصبيان لتمثيل الأداء التعبيري.



مشاركة مميزة



من جهة أخرى، أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن مشاركتها في مهرجان ليوا للرطب كل عام تأتي انطلاقاً من مسؤوليتها في مجال تعزيز الفعاليات التراثية والثقافية والأنشطة التي تهدف للترويج لمدينة الظفرة سياحياً واقتصادياً.

وأوضحت الهيئة أنه خلال مشاركتها المميزة هذا العام في المهرجان، حرصت على تنظيم محاضرات التوعية الافتراضية حول زراعة النخيل وطرق العناية بها، وذلك بهدف نشر الوعي وتشجيع المزارعين على الاهتمام بالزراعة واتباع أفضل الممارسات في هذا المجال، وتقديم المشورة الفنية والخدمات الإرشادية اللازمة لهم.

وقدمت الهيئة خلال المهرجان عرضاً تعريفياً حول برنامج أبوظبي للجينوم الزراعي الذي أطلقته بالتعاون مع بعض المراكز البحثية الوطنية في الدولة بهدف تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال البحوث الجينية الزراعية، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة.. إضافة إلى تعريف الزوار بالجهود التي تبذلها الهيئة لمكافحة آفات النخيل وتطبيق برامج الإدارة المتكاملة للمكافحة بطرق بيئية آمنة والرد على استفساراتهم فيما يخص الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الحيوي.

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