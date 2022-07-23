طقس الإمارات غداً.. حار مغبر نهاراً غائم جزئياً بوجه عام

المصدر: وام

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توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس غداً حارا مغبرا نهاراً غائما جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وذكر المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س.. و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:48 الثاني عند الساعة 22:04 والجزر الأول عند الساعة 14:57 الجزر الثاني عند الساعة 05:54..

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا.. و يحدث المد الأول عند الساعة 08:09 المد الثاني عند الساعة 18:07 و الجزر الأول عند الساعة 13:20 والجزر الثاني عند الساعة 01:35.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 45 36 70 25 دبي 44 34 70 20 الشارقة 44 33 70 25 عجمان 43 33 85 30 أم القيوين 44 32 75 25 رأس الخيمة 45 33 60 25 الفجيرة 35 30 85 60 العين 44 34 55 25 ليوا 47 35 65 20 الرويس 44 34 70 20 السلع 45 33 75 20 دلما 41 33 85 20 طنب الكبرى 38 32 85 30 طنب الصغرى 38 32 85 30 أبو موسى 38 32 85 30 .

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