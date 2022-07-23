252,783 فحصاً أجرتها «الصحة» خلال 24 ساعة

المصدر: أبوظبي - وام

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كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن إجراء 252,783 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. وذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، في الكشف عن 1,332 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 981,657 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,331 حالة.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع، التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,311 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 961,307 حالات.

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