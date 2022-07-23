«أبوظبي للطفولة المبكرة» تطلق الموسم الثالث من برنامج تكوين 2022

المصدر: ابوظبي - وام

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أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، عن إطلاقها الموسم الثالث من برنامج تكوين 2022، والذي تستمر فعالياته حتى سبتمبر المقبل، بهدف خلق أنشطة تمكينية وتعليمية وترفيهية ورياضية للأطفال والوالدين والعاملين في قطاع الطفولة المبكرة والمجتمع، ومتناغمة مع ما تقدمه العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة للطفل في إمارة أبوظبي.

ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تنفيذ برامج متكاملة ومتسقة لتعزيز نمو وازدهار جميع الأطفال الصغار، والتوعية بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة، وإيجاد ودعم الحوافز الفعّالة للمجتمع لرفع مستوى مشاركتهم في تنمية وتمكين الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة.

وكشفت الهيئة عن أبرز الأنشطة التي ستتضمنها النسخة الجديدة من البرنامج والتي سيتم تنفيذها بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي وعدد من الشركاء في القطاع الخاص، والتي تركز بشكل أساسي على تنمية مهارات الطفل وتعزيز صحته البدنية والنفسية، ورفع مستوى معرفة الوالدين والعاملين في قطاع الطفولة المبكرة بأهم الممارسات التي تنهض بجودة التربية والرعاية التي يحصل عليها الأطفال من الأسرة والمجتمع، وكذلك التأكيد على دور الوالدين في دعم النمو الصحي لأطفالهم.

وتتضمن أنشطة هذا الموسم الموجهة للأطفال، إطلاق سلسلة قصصية تروج لقيم هادفة من إنتاج الهيئة بعنوان «ميرة»، سيتم توزيع نسخ منها على عدد من الأطفال، فضلاً عن جلسات قرائية ممتعة للسلسلة تصحبها ورش تفاعلية تديرها الكاتبة والرسامة الإماراتية باسمة المصباحي لتشجيع الأطفال على اكتشاف متعة القراءة، وتنمية خيالهم وذوقهم الأدبي، ودعم مهاراتهم اللغوية، إلى جانب أكثر من 30 ورشة فنية وترفيهية وتفاعلية للأطفال خلال شهري يوليو وأغسطس.

وقال المهندس ثامر راشد القاسمي المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في الهيئة: «يأتي إطلاق الموسم الثالث من البرنامج جزءاً من التزامنا في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بدعم مسيرة التنمية الشاملة للأطفال منذ فترة الحمل وحتى سن الثامنة، وإرساء بيئة داعمة لنمو وازدهار الأطفال الصغار، وتعزيز التفاعل والمشاركة بين الوالدين والمجتمع، من خلال تصميم مبادرات وبرامج هادفة، وتطوير محتوى معرفي مستدام ومشاركة أدوات المعرفة اللازمة مع أولياء الأمور ومقدمي الرعاية وأصحاب العلاقة، لتمكينهم من دعم نمو وازدهار أطفالهم، وتعريفهم بأفضل الممارسات ذات الصلة بتنمية ورعاية الأطفال».

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