شرطة حتا تؤمن حركة السياح عبر «فرقة الشجعان» و«المركز الذكي»

المصدر: دبي - البيان

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يلعب مركز شرطة حتا دوراً حيوياً في تأمين حركة السياح خصوصاً عبر «فرقة الشجعان» و«المركز الذكي».

وأكد العقيد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، أهمية منطقة حتا التي تعتبر من أبرز الوجهات السياحية في إمارة دبي، لما تتميز به من معالم سياحية متنوعة، وطقس رائع معظم فترات السنة، ومقومات بيئية وترفيهية بخدمات عالية الجودة، إضافة إلى ما تمتلكه من مقومات ثقافية وتراثية وإرث تاريخي، لذلك كان لا بد من تنفيذ العديد من البرامج الأمنية والمرورية، وتقديم خدمات مميزة لإسعاد المتعاملين في منطقة الاختصاص.

وأضاف العقيد الكتبي إن الموسم السياحي يبدأ في منطقة حتا في شهر أكتوبر من كل عام، لافتاً إلى أن عدد زوار المناطق السياحية في المنطقة بلغ في العام الماضي مليوناً و255 ألفاً و863 زائراً، في حين بلغ عدد الزوار 135 ألفاً و909 زوار منذ بداية العام الجاري.

وأشار العقيد مبارك الكتبي، إلى أن المركز لعب دوراً كبيراً في حفظ الأمن والأمان في منطقة الاختصاص عبر الانتشار الجيد للدوريات، لافتاً إلى أن المركز لم يسجل أي قضية مجهولة في المجالين الجنائي والمروري خلال الخمسة أعوام الماضية، وذلك نتيجة للبرامج الأمنية والمرورية التي يطبقها في منطقة اختصاصه، كما حقق المركز نسبة 100% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص، وكان المستهدف 100%، في حين بلغت نسبة تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100% ليحققوا بذلك المستهدف المطلوب، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة دقيقة و7 ثوانٍ في العام 2021 وكان المستهدف 4 دقائق، مقابل دقيقتين و4 ثوانٍ في العام 2020 وكان المستهدف 7 دقائق.



حوادث



من جانبه، قال العقيد عبدالله راشد الهفيت، نائب مدير مركز شرطة حتا: إن المركز قام بتأسيس «فرقة الشجعان» وهي فرقة متخصصة في الأمن السياحي، وذلك بناءً على توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العامة لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، وهي مدربة للتعامل مع الحوادث الطارئة والإنقاذ في المناطق الجبلية، وجاهزة أيضاً للتعامل مع أي حادث، وهي مزودة بكل الأدوات والتقنيات الحديثة للمساهمة في تقديم المساعدة والدعم للمحتاجين، كما تقوم أيضاً بمتابعة إجراءات الأمن والسلامة في الأماكن السياحية، وتعريف السياح والزائرين بالخدمات التي تقدمها شرطة دبي للمتعاملين.

كما قامت شرطة دبي بإنشاء مركز الشرطة الذكي في منطقة حتا، لتقديم أرقى الخدمات الشرطية الذكية والمُبتكرة لأفراد الجمهور، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في إسعاد المجتمع وتمكين المتعاملين من الحصول على الخدمات بسهولة ويسر.

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