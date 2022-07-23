«ربع قرن» تطلق البرنامج الصيفي للعلوم والتكنولوجيا نهاية يوليو الجاري

المصدر: الشارقة - البيان

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تنظم «مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين» متمثلة في أطفال الشارقة وسجايا فتيات الشارقة وناشئة الشارقة ومؤسسة الشارقة لتطوير القدرات برنامجها الصيفي للعلوم والتكنولوجيا الذي يقام تحت شعار «من المستقبل إلى الشارقة» من 30 يوليو الجاري حتى 18 أغسطس المقبل بمقر سجايا فتيات الشارقة بالقرائن ومركز الطفل بخورفكان، وذلك مواكبة للمتغيرات التقنية الحديثة، وسعياً نحو خلق أجيال قادرة على المساهمة في صناعة المستقبل.

ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات المشاركين في المجالات العلمية والتكنولوجية وتمكينهم من مواكبة تطور منصات العالم الرقمي والافتراضي اللامحدودة، حيث تتناول الورش موضوعات ابتكارية وعلمية رائجة تتناسب مع الفئات المستهدفة من 9-18 سنة فما فوق.

وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين وتقديم مجموعة من البرامج العملية والتقنية بإشراف مدربين متخصصين وفقاً للحزم المطروحة وهي حزمة Web 3.0 وتتضمن برامج ميتافيرس والأمن الإلكتروني والأصول الرقمية وحزمة Scientech التي تحتوي على برامج في الزراعة المائية والبحث الجنائي وعلوم الأرض.

تجربة

كما سيخوض المشاركون تجربة تعلم أسس بناء الروبوتات وتقنيات عالم الطائرات من دون طيار وصندوق بناء المشاريع، بالإضافة إلى إكسابهم مهارات في تطوير الألعاب وصنع المجسمات من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد والتعلم الآلي ومفاهيم الذكاء الاصطناعي ضمن حزمة التصميم التكنولوجي.

وللراغبين في التسجيل والمشاركة في البرنامج الصيفي للعلوم والتكنولوجيا يمكنهم زيارة منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة ربع قرن واختيار الحزم التي تتناسب مع فئاتهم العمرية وميولهم في الجانب التقني.

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