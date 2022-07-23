الهلال الأحمر يوقع اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة في جزر القمر لإنشاء عدد من مراكز غسيل الكلى ورعاية الأمومة والطفولة

المصدر: وام

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وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة والتضامن والتماسك الاجتماعي في جمهورية القمر المتحدة لإنشاء عدد من مراكز غسيل الكلى ورعاية الأمومة والطفولة لتعزيز الخدمات الصحية لسكان عدد من الجزر هناك.

يأتي توقيع الاتفاقية ضمن حزمة جديدة من مشاريع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، الرئيس الفخري لهيئة الهلال الأحمر،" أم الإمارات" التي تنفذها الهيئة في جمهورية القمر المتحدة، لتقديم المزيد من الدعم التنموي والإنساني للسكان.

وقع الاتفاقية في العاصمة موروني عبيد رحمت البلوشي رئيس وفد الهيئة فيما وقعها من الجانب الآخر الدكتور أبوبكر سيد علي الأمين العام لوزارة الصحة والضمان والتماسك الاجتماعي في جمهورية القمر المتحدة.

ونصت الاتفاقية على إنشاء هذه المشاريع على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى إنشاء مركز للأمومة والطفولة بمستشفى واني ومركز لغسيل الكلى بمستشفى هومبو في جزيرة انجوان، وإنشاء مركز آخر لغسيل الكلى بمستشفى فمبوني في جزيرة موهيلي.

فيما تتضمن المرحلة الثانية إنشاء مركز للأمومة والطفولة بمستشفى واشيلي في جزيرة القمر الكبرى.

وحددت بنود الاتفاقية مجالات التعاون والتنسيق بين الهلال الأحمر الإماراتي وزارة الصحة في جمهورية القمر المتحدة، لتنفيذ تلك المشاريع بالصورة التي تحقق تطلعات الجانبين في تعزيز الخدمات الصحية والعلاجية لسكان عدد من الجزر التي تعرضت لكوارث طبيعية في الآونة الأخيرة.

وأكد سعادة حمود عبد الله الجنيبي الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر، أن المشاريع التنموية التي تنفذها الهيئة تعزز من رؤية الإمارات في الحد من تداعيات الكوارث والأزمات الطبيعية على حياة الشعوب الشقيقة والصديقة، وتسهم في دعم جهود التنمية والإعمار في الساحات المتضررة وتعمل على عودة الحياة الى طبيعتها في تلك المناطق، وتمكين سكانها من استعادة نشاطهم وحيويتهم من جديد وخاصة التي تتعلق بتحسين حياة الفئات والشرائح المحتاجة، مؤكدا أن المشاريع الصحية من شأنها تحسين الخدمات الطبية والعلاجية للسكان المحليين هناك.

وأشار الجنيبي إلى أن هذه المشاريع تأتي تعزيزا لمبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك " أم الإمارات " للحد من المعاناة الصحية للشرائح والفئات الضعيفة، وتجسد الدور المتعاظم لسموها في تلبية الاحتياجات الإنسانية والصحية والتنموية للشعوب والمجتمعات التي تعاني وطأة الظروف.

من جانبه أعرب الدكتور أبوبكر سيد علي الأمين العام لوزارة الصحة القمرية، عن شكر وتقدير بلاده لدولة الإمارات وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تواصلها الدائم مع الأوضاع الإنسانية في جزر القمر، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لسكان الجزر وتوفير الخدمات الضرورية لهم خاصة في المجال الصحي.

وقال إن الوزارة لن تدخر وسعا في سبيل تقديم التسهيلات الإدارية والفنية واللوجستية التي تحتاجها الهيئة لتنفيذ مشاريعها الصحية في بلاده.

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