رفع تعليق دواء «جوبيزون» لمطابقته المواصفات

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

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قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رفع التعليق عن تسجيل وتسويق المنتج الطبي «جوبيزون»، بعد أن أثبتت نتائج التحليل لمختبر الجودة النوعية للمنتجات الطبية التابع للوزارة، مطابقة المنتج للمواصفات المعتمدة.

كما طلبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من جميع المنشآت الصحية والصيدلانية وجميع ممارسي الرعاية الصحية، النظر في مخاطر وفوائد استمرار العلاج بالدواء «كوبكترا/‏‏ دو فيليسيب»، بالمقارنة بالعلاجات الأخرى لعلاج سرطان الدم المزمن والذي يسمى اللوكيميا أو الورم الليمفاوي.

ودعت الوزارة، إلى تثقيف المرضى الذين يتلقون العلاج بهذا الدواء بشأن احتمالية الآثار الجانبية الخطيرة والوفاة، وأكدت الوزارة في الوقت ذاته أن الدواء المذكور آمن للاستخدام ولم يتم سحبه من الأسواق.

وأرجعت الوزارة، سبب التحذير، إلى أن نتائج التجارب السريرية أظهرت احتمالية زيادة خطر الوفاة مقارنة بالعلاجات الأخرى، وأيضاً وجدت التجارب أن هذا الدواء مرتبط بزيادة مخاطر الآثار الجانبية الخطيرة، بما في ذلك الالتهابات والإسهال والتهاب الأمعاء والرئتين وحساسية الجلد وارتفاع مستويات أنزيمات الكبد في الدم.

وفي سياق متصل، طلبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من الشركة المنتجة للدواء «زولجينزما /‏‏ Zolgensma»، تحديث التحذيرات والاحتياطات الخاصة في النشرة الداخلية للدواء لتشمل الآثار الجانبية بخصوص الحالات المميتة لفشل الكبد الحاد عند صرف الدواء المذكور.

وأشارت إلى أنه يجب على ممارسي الرعاية الصحية الأخذ بالاعتبار الأثر الجانبي المذكور عند صرف الدواء للمريض، مشددة على أن الدواء المذكور آمن للاستخدام ولم يتم سحبه من الأسواق.

وحذرت الوزارة، من استخدام المنتج المقلد للمستحضر الطبي «بروكوميل 45 مل»، مشيرة إلى وجود تشغيلة مقلدة للمنتج المذكور تحمل الرقم 981910b، فيما أكدت الشركة المصنعة أن التشغيلة المزورة مصنعة من مصدر مجهول تحمل اسم الصنف التجاري والشركة المصنعة واسم الوكيل المعتمد وليست موردة من قبل الوكيل المعتمد. وذكرت أن المنتج الأصلي مسجل لدى إدارة الدواء في الوزارة، داعية إلى عدم تداول المنتج المقلد إن وجد.

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