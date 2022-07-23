قائد شرطة رأس الخيمة يثمن جهود عناصرها في أداء المهام باقتدار

المصدر: (رأس الخيمة- وام)

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ترأس اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس اللجنة العليا الدائمة للقيادة العامة الاجتماع السادس للجنة بفندق موفيمبيك جزيرة المرجان، بمشاركة العميد عبد الله خميس الحديدي نائب القائد العام والمديرين العامين.

وثمّن اللواء علي عبد الله النعيمي جهود القيادات والعناصر الشرطية في مواقع العمل الشرطي على مستوى رأس الخيمة كافة الحريصين على أداء المهام الموكلة إليهم بكل كفاءة واقتدار، وبما يتماشى مع أخلاقيات العمل الأمني وينسجم مع توجيهات وزارة الداخلية وأهدافها الاستراتيجية الساعية لتعزيز الأمن والأمان والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأكد سعي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بإداراتها كافة لتطوير منظومة عملها ورفع مستوى جهوزيتها واستعداداتها للتعامل مع مختلف المستجدات والأحداث، والحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطن والمقيم والزائر وحماية ممتلكاتهم الخاصة والعامة. وتطرق الاجتماع إلى تحديات ومؤشرات الخدمات ذات الأولوية، ومؤشر نسبة استخدام الخدمات الإلكترونية والذكية وجرائم تقنية المعلومات وما يستجد من أعمال.

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